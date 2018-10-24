В Риме после аварии в метро госпитализированы 15 россиян

В Риме в результате аварии эскалатора на станции метро "Республика", по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы 15 россиян. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии. Об этом РИА Новости сообщил поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй.

По информации российского посольства, двое пострадавших были прооперированы.

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Авария эскалатора в римском метро произошла во вторник вечером в час пик. Большинство пострадавших – болельщики ЦСКА, которые ехали на матч московского клуба и "Ромы" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Люди буквально "посыпались" вниз. Чтобы не упасть, одни прыгали на центральную часть между эскалаторами,другие пытались цепляться за поручни.



После аварии прокуратура Рима открыла следственное производство. Городская служба транспорта также проводит проверку.