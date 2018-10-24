США могут ввести санкции против Эр-Рияда по "закону Магнитского"

Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении санкций в рамках "закона Магнитского" в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге для журналистов.

По его словам, в первую очередь, США намерены аннулировать визы подданных Саудовской Аравии. Как позже сообщила официальный представитель Госдепартамента, эта процедура коснется 21 саудита. Вашингтон также изучает возможность введения финансовых санкций в отношении причастных к убийству журналиста. Принятые меры "не станут последним словом", добавил Помпео.

Ранее Саудовская Аравия подтвердила, что журналист Джамаль Хашогги, известный критическими выступлениями в адрес властей королевства, был убит в консульстве в Стамбуле. При этом утверждается, что смерть журналиста не была результатом спецоперации.

Вчера телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники сообщил, что в саду дома генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружены фрагменты тела Джамаля Хашогги. Официального подтверждения этой информации нет.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступая в парламенте, назвал убийство "политическим" и заявил, что оно было спланировано заранее.

Страны Запада требуют тщательного расследования и разъяснения всех обстоятельств случившегося.