Россияне хотят закрыть интернет от мира. Leon Kremer #27

Согласно опросу ВЦИОМа, 58% процентов россиян высказались за создание своего обособленного от мира интернета, в который будут входить только страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Кроме того, 49% считают, что отдельный интернет спасет их от зарубежных хакерских атак. В этом ролике буду развеивать мифы и постараюсь объяснить, что создание обособленного интернета - это путь к запретам и ограничениям. Мы не сможем пользоваться YouTube, скачивать иностранные сериалы, получим кучу цензуры и пропаганды. При этом, в таком отдельном духовном интернете, наши данные станут еще более открыты для спецслужб и уязвимы для проправительственных хакеров.