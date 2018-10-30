Нравственность проснулась. Анатолий Канюков – о глупых мальчиках

"Кокорин и Мамаев – это не фамилии и даже не хештег в сети. Это диагноз и, очевидно, не футбольный", – надрывается Петр Толстой по Первому телеканалу. "Они такие тупые, что их даже дураками нельзя назвать! Они – полудурки", – говорит по радио "Вести FM" Владимир Соловьев, ведущий, вызывающий наибольшее доверие у россиян. "Может, у них нет уверенности, что они будут отвечать по закону и поэтому так себя ведут?" – задается вопросом Артем Шейнин из программы "Время покажет".

Я так долго ждал, когда эти три человека поставят проблемы нравственности на первое место, в том – не побоюсь дерзости словосочетания – творческом продукте, который они поставляют своим влюбленным в телевидение согражданам, что был почти счастлив, когда журналисты заговорили наконец о первейших принципах морали. О том, что богатым нельзя обижать бедных, а сильным нельзя обижать слабых; что закон должен быть равен для всех и неумолим к преступникам. И я был бы очень рад, если бы не одно "но": все это делалось ради рейтингов, для уставшей от вечных тем, от Украины и США, аудитории.

Два парня сделали то, чего за минувшие десять лет не смогла сделать вся российская оппозиция: пробудили нравственность на телевидении

Телеведущие накинулись на двух футболистов, как будто те воплощают в себе все зло современной России. Как будто именно они разрушили жизни людей, заставляя их жить в нищете и бесправии, как будто именно они одни уходят от ответственности перед законом. Но нет худа без добра: из-за случая с заблудшими футболистами бесшабашная жизнь в роскоши в России вдруг стала почти преступлением. Неуважение к окружающим и аморальное поведение открыло проблемы воспитания подрастающего поколения. Осталось только всей страной решить, что сделать с этим маховиком бесправия, с этими печальными реалиями нашей родины? Должны ли мы, наконец, быть Кокорину и Мамаеву благодарны – за то, что они показали нам нас самих? И, как минимум, мы получили разнообразие самопокаяния на телевидении. Два парня сделали то, чего за минувшие десять лет не смогла сделать вся российская оппозиция: пробудили нравственность на телевидении.

Виноваты ли Кокорин и Мамаев? Однозначно, да. Но, видимо, как и суду, нам следует решить, являются ли они настоящими криминальными элементами, которые, если их оставить на свободе, будут создавать угрозу жизни, здоровью, имуществу людей, либо это просто-напросто богатенькие мальчики невысокого культурного уровня, натворившие глупостей оттого, что им слишком легко достались большие деньги?

Анатолий Канюков – петербургский политолог

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