Бойкот из-за Хашогги не помешал Эр-Рияду заключить сделки на $50 млрд

На международной конференции инвесторов в Эр-Рияде Саудовская Аравия заключила 12 крупных сделок на общую сумму свыше 50 миллиардов долларов в нефтегазовой и инфраструктурной областях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти страны. Экономический успех заявлен на фоне расследования по делу журналиста Джамаля Хашогги, который, как утверждается, был убит в саудовском консульстве в Стамбуле.

В то же время в министерстве энергетики Королевства зафиксировали существенное сокращение числа участников конференции. В знак бойкота по делу Хашогги от поездки в Эр-Рияд отказались в том числе министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы пяти крупнейших западных банков. Россия, Китай и ряд других субъектов не стали отказываться от участия в саудовском мероприятии. Среди них — французский концерн Total.

Накануне было объявлено, что из-за убийства Хашогги США могут аннулировать визы ряда саудовских чиновников и ввести против них санкции. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги умышленным и заранее спланированным.

Саудовские власти арестовали по этому делу 18 человек и принесли соболезнования родным Хашогги. Предполагается, что журналист был задушен при попытке бежать из саудовского консульства в Турции, куда он вошел для того, чтобы забрать документы для оформления брачного союза. Инцидент произошел 2 октября.