Образ Родины. Эфир в 18.05

Фильм открытия "Артдокфеста" называется "Сын" и посвящается биографии молодого спецназовца, погибшего в 2013 году в операции на Северном Кавказе. Режиссер, двоюродный брат военного, пытается понять, зачем Родине была нужна эта жертва, и почему Россия воспроизводит ритуалы насилия и жестокости в быту и в армии.

Фильм о военно-патриотическом воспитании подростков снят в Подмосковье и поражает воображение ура-патриотическими монологами воспитателя, а также сценой ночного похода в лес, где подросткам не дают спать. С пацифистской или с милитаристской точки зрения сняты эти фильмы? - такой спор разгорелся на фестивале.

Украинские режиссеры показывают полнометражные полотна из мирной жизни: заповедник в дельте Дуная в Одесской области с его обитателями, людьми и животными, и молодая героиня женского футбола в Киеве, которая побеждает в серьезном жизненном испытании. Почему авторы, работавшие на Майдане и на войне на востоке страны, больше не хотят снимать кино на острополитические темы?

Режиссеры Александр Абатуров (Россия-Франция) и Александр Зубовленко (Россия-Белоруссия), Алиса Коваленко и Александр Течинский (Украина) на "Артдокфесте".

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова