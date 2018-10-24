Эквадор прекращает диалог с Великобританией по делу Ассанжа

Эквадор больше не будет поддерживать диалог с британскими властями по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.

Власти Эквадора сделали заявление после того, как Ассанж подал в суд из-за новых условий проживания на территории консульства, выдвинутых дипмиссией. В частности, от основателя WikiLeaks потребовали отказаться от политических заявлений, которые могут навредить эквадорским интересам. Помимо прочего, Ассанж должен соблюдать чистоту и заботиться о коте.

​"Эквадор не несет ответственности за какие-либо дальнейшие шаги. Мы не адвокаты господина Ассанжа, и мы не являемся представителями британского правительства", – заявил глава МИД Эквадора Хосе Валенсия.



Министерство иностранных дел Великобритании не ответило на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию.

В свою очередь австралийский адвокат Ассанжа Грег Барнс сообщил, что в дело основателя WikiLeaks должно вмешаться правительство Австралии. По словам адвоката, австралийские власти должны помочь своему гражданину, который столкнулся с реальной опасностью.

Основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве после того, как британский суд постановил выдать Ассанжа Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. Сейчас эти обвинения сняты, однако Ассанж отказывается покидать посольство, опасаясь возможной экстрадиции в США, где его могут приговорить к 35 годам тюрьмы либо смертной казни. Американские власти подозревают Ассанжа в сговоре с Россией против интересов США. Он отрицает связи с Москвой. Однако ранее стало известно, что в прошлом году Россия разрабатывала план бегства Ассанжа из Великобритании, но отказалась от него из-за политических рисков.