В дом Клинтонов и офис Обамы неизвестные прислали бомбы

В дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке неизвестные прислали два взрывных устройства. Их обнаружил работник, занимающийся сортировкой почты и посылок, передает The New York Times. Взрывное устройство также получили в офисах бывшего президента США Барака Обамы и нью-йоркском офисе телеканала CNN.

Об инцидентах стало известно в среду утром. Как сообщает издание, его уже расследуют правоохранительные органы.

По словам источника газеты, все эти взрывные устройства похожи на то, которое ранее было обнаружено в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса. Пока неизвестно, связаны ли эти инциденты.