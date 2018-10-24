Европарламент поддержал запрет на одноразовую пластиковую продукцию

Европарламент поддержал запрет на использование одноразовых изделий из пластика. В мае пойти на такой шаг предложила Еврокомиссия. Ограничение коснется тонких пластиковых пакетов, трубочек для питья, ватных палочек, а также пластиковых столовых приборов и тарелок, сообщается на сайте Европарламента.

Запрет предлагается вводить постепенно, до 2021 года. Инициаторы запрета обеспокоены загрязнением морских вод в ЕС. По данным Еврокомиссии, пластиковая продукция одноразового пользования составляет половину мусора, которого находят на европейских пляжах. На пластик приходится три четверти всего мусора в мировом океане.

В Европарламенте также одобрили предложение обязать производителей пластиковой продукции возмещать ущерб, нанесенный пластиком окружающей среде. Производители пластика также будут обязаны компенсироваться средства, потраченные на уборку морей и пляжей в ЕС.

Теперь Еврокомиссия должна начать переговоры со странами членами ЕС о внедрении запрета.