Госдума приняла проект профицитного федерального бюджета на три года

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Согласно документу, российский бюджет впервые за восемь лет будет с доходами больше, чем расходами. На 2019 год превышение доходов над расходами должно составить 1,9 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП.

В 2019 году ожидается всплеск инфляции до 4,3% годовых, в 2020 году она снизится до отметки 3,8%. Курс рубля к доллару должен в начале запланированного срока стабилизироваться на отметке в районе 63,7 рубля за доллар и снижаться дальше.

В основу бюджета заложен сценарий, предполагающий снижение мировых цен на нефть, сообщала раньше газета "Коммерсант". Согласно параметрам бюджета, к 2021 году нефть должна стоить 57,9 доллара за поставляемую из России марку Urals (на торгах во вторник она стоила 73,1 доллара).

Последний раз проект бюджета был профицитным в 2014 году, но по итогам года доходы в нем оказались меньше, чем расходы, из-за финансового кризиса. В 2011 году бюджет в последний раз исполнялся с реальным профицитом, отмечает "Интерфакс".

За документ проголосовали 370 депутатов, против – 65, никто не воздержался.