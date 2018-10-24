Путин обяжет госкомпании участвовать в национальных проектах

Президент России Владимир Путин заявил, что государственные компании будут обязаны участвовать в национальных проектах. Он потребовал от глав "Газпрома", "Ростеха", "Роснефти" и других компаний вложиться в "программы и проекты прорыва". Заявление президент сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, его трансляцию вел телеканал "Россия 24".

В 12 национальных проектов упакована программа Путина на этот президентский срок, отмечает газета "Ведомости". Они нужны для выполнения целей его майского указа. По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, который так же присутствовал на заседании совета, в предстоящие шесть лет из бюджетных и внебюджетных источников на нацпроекты планируется направить более 28 триллионов рублей.

Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни и снижения уровня бедности. Глава правительства Дмитрий Медведев в мае оценивал расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.