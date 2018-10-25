В Москве сегодня начинается процесс по делу "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы сегодня должен приступить к рассмотрению по существу уголовного дела "Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому проходит художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников.

Вместе с тем, как стало известно в среду, первое слушание может быть отложено из-за болезни адвоката Ксении Карпинской, защищающей интересы другого подсудимого – бывшего директора "Гоголь-центра" и экс-продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского. Решение о переносе сроков процесса будет приниматься на сегодняшнем заседании при наличии соответствующего ходатайства и медицинских документов, передаёт "Интерфакс".

17 октября суд отказал адвокатам обвиняемых по делу "Седьмой студии", которые просили вернуть материалы в прокуратуру. Суд также продлил до 3 апреля 2019 года домашний арест Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Сотрудников "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Ранее Алексей Малобродский подал заявление в ФСБ с требованием проверить протокол допроса бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Ларисы Войкиной на признаки фальсификации доказательств. Сама Войкина утверждала, что не говорила на допросе о том, что сотрудники студии получали "неофициальную" завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и что Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами.