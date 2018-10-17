Суд отказался вернуть дело "Седьмой студии" в прокуратуру

Мещанский суд Москвы отказал адвокатам обвиняемых по делу "Седьмой студии" вернуть материалы в прокуратуру. Сторона защиты требовала этого из-за нарушений, которые могут препятствовать рассмотрению судом, сообщает "Интерфакс".

Суд также продлил до 3 апреля 2019 года домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Первое слушание состоится 25 октября.

Сотрудников театральной "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Алексей Малобродский подал заявление в ФСБ с требованием проверить протокол допроса свидетеля Войкиной на признаки фальсификации доказательств и потребовал отвода следственной группы под руководством полковника Александра Лаврова.

Лариса Войкина, бывший бухгалтер "Седьмой студии", подтвердила, что протокол ее допроса сфальсифицирован. Согласно протоколу, Войкина рассказала следствию о том, что сотрудники студии получали "неофициальную" завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и выдавали займы третьим лицам. При этом художественный руководитель Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами. Ничего из этого, как утверждает Войкина, она следователям не говорила.