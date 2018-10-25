Александр Осипов назначен временным главой Забайкальского края

Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Накануне поздно вечером Путин встретился с Осиповым и сообщил ему о решении назначить его главой Забайкалья вместо ушедшей в отставку 11 октября по собственному желанию Натальи Ждановой.

СМИ называли причинами ухода Ждановой сложную социальную и экономическую ситуацию в регионе, а также низкий уровень поддержки среди местных жителей.

На выборах в региональное законодательное собрание 9 сентября "Единая Россия" получила 28 процентов голосов, потеряв более 10 процентов по сравнению с предыдущим голосованием.

Александр Осипов ранее занимал должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока. В июне этого года он по собственному желанию покинул эту должность.