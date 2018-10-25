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Александр Осипов назначен временным главой Забайкальского края

Александр Осипов

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Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Накануне поздно вечером Путин встретился с Осиповым и сообщил ему о решении назначить его главой Забайкалья вместо ушедшей в отставку 11 октября по собственному желанию Натальи Ждановой.

СМИ называли причинами ухода Ждановой сложную социальную и экономическую ситуацию в регионе, а также низкий уровень поддержки среди местных жителей.

На выборах в региональное законодательное собрание 9 сентября "Единая Россия" получила 28 процентов голосов, потеряв более 10 процентов по сравнению с предыдущим голосованием.

Александр Осипов ранее занимал должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока. В июне этого года он по собственному желанию покинул эту должность.

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