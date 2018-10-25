ФБР объявило об очередных посылках с самодельными бомбами

Число разосланных политиками США посылок с самодельными бомбами возросло до семи. Сегодня ФБР сообщило еще о двух подозрительных посылках. Они были направлены члену палаты представителей конгресса Максину Уотерсу.

Ранее стало известно о взрывных устройствами, направленными Джорджу Соросу, в дом Хиллари и Билла Клинтонов, в офис Барака Обамы, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, конгрессмену Дэбби Вассерман Шульц во Флориде и нью-йоркское бюро телеканала CNN.

Послание в CNN предназначалось экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Телеканал NBC сообщает, что на взрывном устройстве изображен шарж с флагом террористической группировки "Исламское государство".

В результате инцидентов никто не пострадал. По информации агентства AP, самодельные устройства содержали в себе неизвестный порошок и осколки стекла. Полиция Нью-Йорка сообщила, что у посылок с бомбами, вероятно, один и тот же отправитель.

Президент США заявил, что политическому насилию нет места в Соединенных Штатах. Дональд Трамп отметил, что в стране начато федеральное расследование инцидентов.