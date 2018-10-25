Россия обвинила США в управлении атакой дронов на Хмеймим

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что беспилотными летательными аппаратами, которые в январе атаковали российскую военную базу Хмеймим в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8.

"Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", – цитирует замглавы Минобороны России ТАСС. Когда беспилотные аппараты столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления, которое, по словам генерала, осуществлял "не крестьянин какой-то", а оснащенный современной техникой Poseidon-8.

Российские военные перехватили управление дронами и уничтожили их, отметил генерал, выступая на форуме по безопасности в Пекине. Он призвал прекратить оснащать исламистов высокотехнологичным оружием.

В начале года Минобороны России опубликовало фотографии беспилотников, которые совершили атаки на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии.

Нападение произошло в ночь на 6 января. Российские военные утверждали, что 13 дронами управляли исламисты, которые могли получить эти аппараты от "технологически развитой страны". Представитель российского Генштаба генерал-майор Александр Новиков заявил, что взрывчатку, которая была использована для бомб, установленных на дронах, производят в нескольких странах, в том числе на Украине. Киев назвал эти обвинения "фейком".