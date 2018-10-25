Суд отказал в УДО обвиненному в госизмене Геннадию Кравцову

Зубово-полянский суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении радиоинженеру Геннадию Кравцову, осужденному по обвинению в госизмене. Об этом сообщил адвокат Кравцова, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Мотивировкой отказа стало то, что на Кравцова было наложено взыскание: по заявлению сотрудников колонии, он "заправил кровать не по установленному в отряде образцу".

При этом у Кравцова была положительная характеристика от психолога колонии. Но за несколько дней до суда, как сообщает Иван Павлов, "Кравцову в колонии начали чинить всяческие препятствия". Адвокат считает, что "причина у этого чисто политическая - как и причина, по которой осудили" его подзащитного.

В 2015-м году Геннадия Кравцова приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене – якобы он, бывший сотрудник ГРУ, направил резюме в Швецию о трудоустройстве, в котором разгласил сведения о космическом аппарате "Целина-2" и данные о своей должности.

Позже Верховный суд России сократил Кравцову срок наказания до шести лет.

На свободе у него остались супруга и двое несовершеннолетних детей.