Родители арестованных выйдут к зданию ФСБ вопреки запрету мэрии

Родители арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети" выйдут на Лубянскую площадь с требованием прекратить преследование своих детей вопреки отказу мэрии Москвы согласовать акцию.

В заявлении родителей, которое имеется в распоряжении Радио Свобода, говорится, что "шествие в защиту нового поколения", намеченное на 28 октября, мэрия не согласовала незаконно.

"Мы не можем оставаться дома, - отмечают родители. - 28 октября мы выйдем на общественный сход без плакатов и лозунгов, и намерены присутствовать на Лубянской площади с 14:00 до 16:00. В такой форме акция будет абсолютно законной. Мы просим тех, кто намерен выйти вместе с нами, не приносить с собой флаги, ничего не скандировать, не перекрывать дорог, чтобы не подвергать никого напрасному риску. В этом случае у власти не будет лишнего повода для задержаний".

Заявление подписали Галина Полетаева, Юлия Павликова, Светлана Пчелинцева и Дмитрий Пчелинцев.

Ранее власти Москвы отказали заявителям акции "в защиту нового поколения", одними из организаторов которой выступили родители арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Единственным, но главным условием заявителей было то, что шествие должно закончиться на Лубянской площади. Чиновники предложили провести акцию в районе Люблино или от метро "Октябрьское поле" до метро "Щукинская".

В проведении акции отказал и Комитет по законности и правопорядку Петербурга. В этом городе ее собирались провести активисты движений "Открытая Россия", "Весна" и "Бессрочный протест". Они подали заявку на Марсово поле. Власти предложили перенести митинг на танцплощадку Удельного парка. При этом чиновники никак не объяснили необходимость такого переноса.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. Один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.

Сообщество "Сеть", по версии следствия, также является экстремистской организацией, ячейки которой якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. По этому делу проходят 11 анархистов и антифашистов. Правоохранители считают, что участники сообщества готовили теракты в России, чтобы поднять вооруженный мятеж.

Арестованные по обоим уголовным делам неоднократно заявляли о пытках, примененных по отношению к ним с целью выбить признательные показания.