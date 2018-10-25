Европарламент призвал усилить санкции в отношении России

Депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, согласно которому в случае эскалации конфликта в Азовском море санкции против России будут усилены.

Какие именно санкции предлагается усилить – в резолюции не сказано. В ней отмечено, что существует опасность того, что Россия будет "незаконно добывать газ и нефть с украинской территории" и превратит Азовское море во "внутреннее озеро". Также в резолюции предлагается создать должность спецпосланника Евросоюза по Крыму и Донбассу, в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству разработать закон о пограничном размежевании с Россией в водах Черного и Азовского морей. Совет обосновал свое поручение наличием угрозы национальной безопасности и "агрессивными действиями" России. По словам президента Украины Петра Порошенко, после строительства моста через Керченский пролив Россия стала препятствовать навигации украинских и международных судов.

Согласно договору между Украиной и Россией, Азовское море является внутренними водами обеих стран. В июле депутаты Верховной рады Украины внесли на рассмотрение вопрос о денонсации договора. По данным Министерства инфраструктуры страны, с апреля российские пограничники досмотрели более 100 судов в Азовском море. Все они направлялись в украинские порты.

Кремль отвергает обвинения в провокациях в Азовском море.