Украина разрабатывает законы о морской границе с Россией

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству разработать проекты законов о пограничном размежевании с Россией в водах Черного и Азовского морей. Совет обосновал своей поручение наличием угрозы национальной безопасности и "агрессивными действиями" России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал усилить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море. По его словам, после строительства моста через Керченский пролив Россия стала препятствовать навигации украинских и международных судов.

"После оккупации Крыма идет оккупация Азовского моря. Грубые действия должны быть отвергнуты как незаконные в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Они требуют жесткого ответа, в том числе политики санкций и других мер", подчеркнул Порошенко.