Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль над оборотом оружия

Президент России Владимир Путин потребовал от Росгвардии представить предложения по усилению контроля над оборотом оружия в стране.

Заявление Путин сделал в четверг в ходе церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности в Кремле. На ней также присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Усиление контроля над оборотом оружия Путин мотивировал "необходимостью незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка".

Ранее Росгвардия предложила правительству России ужесточить правила оборота гражданского и служебного оружия. Согласно проекту закона, разработанному ведомством, владельцы огнестрела должны в течение трех суток уведомлять полицию "любым доступным способом" о своих перемещениях с оружием. Также по месту своего фактического нахождения владельцы должны обеспечить условия, исключающие доступ к оружию посторонних лиц.

Новые правила были предложены Росгвардией через три дня после массового убийства в политехническом колледже в Керчи. По версии следствия, преступление организовал и исполнил 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков. При нападении он использовал самодельные бомбы и помповое ружье, купленное им на законных основаниях. В результате погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения. Сам Росляков после совершения преступления застрелился.