В Великобритании женщинам впервые разрешили служить в Особой воздушной службе SAS — армейском спецназе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

Уильямсон заявил, что женщины, служащие в британской армии, впервые могут занимать любые должности в армии. "Вооруженные силы впервые будут комплектоваться только по способностям, а не гендеру", — заявил министр.

В ноябре 2016 года женщинам в армии Великобритании впервые разрешили служить в войсках, непосредственно участвующих в боевых действиях, напоминает BBC. С тех пор около 35 женщин служат или тренируются для службы в Королевском бронетанковом корпусе, рассказывает британский телеканал.

Теперь женщины могут подаваться на службу в Королевский корпус морской пехоты, в Британскую пехоту и в войска специального назначения.

В армии США любые ограничения на службу женщин были отменены c 2016 года.

В Российской армии женщины могут служить только на должностях, указанных в специальном приказе министерства обороны, писал журнал Wonderzine. Последний выходил в 2009 году и, является засекреченным. Но, по открытым данным, в нём практически не предусмотрены должности, имеющие отношение к контактному бою, отмечает издание.