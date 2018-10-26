"Открытый грабеж". Реакции на новый налог для самозанятых

25 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом налоге для самозанятых граждан – то есть тех, кто занимается предпринимательством в одиночку, не нанимая подчиненных. Няни, репетиторы, парикмахеры, курьеры и другие предприимчивые граждане, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год, обязаны будут регистрироваться в налоговой службе; за оказание услуг физическим лицам с них предлагается взимать налог в 4%, а юридическим лицам – в 6% с каждой сделки.

У многих возникает закономерный вопрос, каким образом граждан, которые до сих пор не регистрировались и не платили налогов, заставят это делать. В качестве карательной меры глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров предложил штрафовать тех, кто будет уклоняться от выплат, на сумму всего теневого дохода, что вызвало в Сети взрыв негодования.

​Валерий Соловей

Дорогой редакции пишут

«Слушайте, они уже, конечно, совсем в край <обалдели>. Новая инициатива про отъем всего дохода самозанятых, без нормального механизма налогообложения - это же открытый грабеж».

Редакция целиком и полностью согласна с этой оценкой.

Эндрю Полс

Это нарушение презумпции невиновности - изъятие, к примеру, всего кредитового оборота по счету, если не доказано самим клиентом, что он не является доходом от предпринимательской деятельности.

Сергей Доренко

Никто из самозанятых не стал на своих жалких грошах богатым.

Самозанятые не просят милостыню по обочинам. Они впахивают и кормят себя, а зачастую и детей и супругу/супруга и стариков. Государству бы надо спасибо им сказать. Но - нет. Миллионеры из думы и правительства вопьются им в глотку

Алексей Михайлов

Интересный правовой климат намечается - наверху воруют миллиардами и получают за это госнаграды, а от простых людей теперь ожидается стопроцентная финансовая аккуратность и полная собираемость налогов.

Александр Морозов

Сами они хотят продолжать складировать воровской кэш на Афоне и в Катаре мешками, и у себя в многокомнатных квартирах выделять 9-метровку под складирование кэша, - а вот репетитор, подлежит штрафу в случае неуплаты налогов (в размере "годового дохода"!). И каждое "лицо свободной профессии", нянька или ремонтник - теперь на любого "самозанятого" можно написать донос и огромные возможности шантажировать их и обирать. (К этому сводятся у них все "имплементации современных норм").

ПОСТПРАВДА

В 90-х самозанятые граждане были интересны лишь «солнцевским», «ореховским» и далее по списку, в наше время за них взялся депутат <Макаров>.



Но «солнцевские» и «ореховские» в обмен на часть прибыли всегда могли за самозанятого человека «вписаться», а Госдума никому помогать не намерена.

СМИ_ли

ГД приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, отменяющий уголовную ответственность за неуплату налогов с прибыли, выведенной в офшоры.

А вот у самозанятых собираются отбирать все заработанные копейки — в скором времени осуществлять переводы с карты на карту будет очень рискованно.

Мария Коровина

Встречное предложение - у чиновников и депутатов изымать все имущество, которое превышает по стоимости их задекларированный доход

Дана Габидуллина

Я думала, в стране есть негласное правило - чиновники воруют бюджет, мы смотрим на это сквозь пальцы, они в ответ не лезут к нам в карман за налогами. Нельзя требовать налогов как в Швейцарии, а услуг оказывать, как в Туркменистане

Юрий Нестеров

Если человек умудряется зарабатывать в этой стране самостоятельно и без использования коррупционных схем, значит у него ещё не атрофировался мыслительный орган и, следовательно он потенциально опасен для упырей, привыкших сосать из сонной артерии... А тут люди не спят и всё понимают! Конечно таких не любят и хотят задавить...

Сталингулаг

В Госдуме предложили забирать весь доход у самозанятых людей, не платящих налоги. То есть, те, кто делает совершенно <ни хрена>, получает за это <ни хрена> сумасшедшие по меркам учителя или продавца пятерочки деньги, решили прыгнуть на самую активную часть населения. Самозанятые люди являются важнейшим элементом государства. Они не сидят на шее у бюджета (в отличие от тех, кто хочет забрать весь их доход), а наоборот, как правило содержат семьи, и оказывая доступные услуги, тем самым улучшают экономику. И вместо того, чтобы как-то если не помочь, то хотя бы не мешать всем репетиторам, маникюршам, парикмахерам, разнорабочим и другим честно трудящимся людям, власть решает их <душить>. Ведь если не забрать 15 тысяч рублей у матери-одиночки, которая заработала их за месяц, делая маникюр где-нибудь в Саратове, то солдаты НАТО придут и всех анально покарают, да, господа депутаты? Или какой ещё страшилкой вы оправдаете своё скотство?

Евгений Шестаков

В Госдуме предложили изымать весь доход у незарегистрированных самозанятых и не заметили, как пошли <лесом> вместе с креслами всем составом. Скатертью пороги.

Не обошлось и без перехода на личности.

Петр Петрович Пробежий

Одни ветеринары судят, другие ветеринары грабят... Страна ветеринаров и их пациентов, чо.

Илья Клишин

Интересная деталь. Андрей Макаров, глава бюджетного комитета, который предложил штрафовать самозанятых на 100 процентов дохода, ещё юный, был в 1988 году адвокатом Юрия Чурбанова, зятя Брежнева, по «узбекскому делу» о космической коррупции в позднем СССР (дали Чурбанову в итоге 12 лет с конфискацией, но Ельцин в 1993 отпустил). P.S. После смерти Чурбанова в 2013 году несколько депутатов от «Единой России» уже ставили не раз вопрос о его полной реабилитации

Водка и мельдоний

Между прочим, у "закона Тимченко" об освобождении друзей Путина от налогов и компенсации им потерь от санкций, и "закона о самозанятых" один автор - тот же Андрей Макаров, советско-российский юрист (такой же юрист как Путин)

Так или иначе, большинство комментаторов сходится в том, что новый налоговый режим – идея глупая и невыполнимая.

Мышь в овощном

Интересно, понимают ли "слуги народа", из Государственной Думы Седьмого Созыва, что если бы просто были реализованы все их инициативы, публично озвученные за последнюю неделю, то жили бы мы не просто в совсем другой стране, а в лагерной атмосфере Замятина? Лишать не платящих налоги самозанятых 100% дохода, в сочетании с вооруженными сотрудниками ФСВНГ у каждых яслей, поликлинник, кружков и сдюшоров. Как за неделю изменилось бы мировосприятие ребенка, мама которого занимается шугарингом и маникюром на дому. В простом поселке, на тысяч 15 человек.

Василий Терзи

Самозанятыми (по данным Голодец около 37 млн. человек, которые не платят налоги), а на самом деле не признанными безработными у нас являются не менее 30% взрослого населения страны. Все чиновники чувствуют, что приближается "последняя миля транзита власти", пока там в пломбированном вагоне остались несколько десятков человек, остальные суетятся на перроне, никакого расписания и маршрута никто не знает, поэтому каждый предлагает свою дурь, авось пригодится.

Владимир Милов

Для малых предпринимателей надо не вводить новые налоги, а отменять действующие. Сборы по ним (УСН, ЕНВД и тп) - менее 0,5% ВВП, невыгодно просто даже их администрировать. Власти занимаются бредом, причем опасным и вредным

У новой инициативы есть и сторонники. Впрочем, и среди них многие сомневаются в том, что власти смогут заставить самозанятых выйти из тени.

​Сергей Руппиев

4-6% от дохода, это супер низкий налог. Какого хрена я должен оплачивать "бесплатную" медицину, школу, детские сады и минимальную пенсию этим людям? Пишут отказное письмо и пусть не платят.

​Илья Пойкин

С учетом того, что среднестатистический репетитор, укладчик кафеля и прочие самозанятые зарабатывают под сотку, если не ленятся, то мера вполне логичная. <Какого черта> ли кто-то платит 43% с зарплаты в 30 тысяч, а кто-то не платит ничего. Другое дело что реализация закона будет хромать на обе ноги. Начнут, думаю, с блокировок счетов при регулярных поступлениях денег от физлиц

Дмитрий Лузанов

Все уйдут обратно в кэш. Тем более в связи инициативой сбера брать ЧЕТЫРЕ процента за перевод денег от физлица к физлицу)) Вот прямо сразу карту закрою.

Сергей Митрофанов

С другой стороны, "самозанятые" содержат себя вместо того, чтобы повиснуть на Собесе. Мне кажется, навязать соцстрахование им вполне достаточно - чтоб шел стаж и были легальные основания обращаться к госмедицине. Все остальное должно покрываться другими налогами, которых и так выше крыши.

Но кто такие самозанятые? Про них сказали, что они предприниматели. Значит, совершают какие-то продажи. Может, лучше начать с продаж?

Илья Вайцман

Понимаете, какое дело... Глобально я не против налога на самозанятых, особенно если процедуру сделают несложной. Внешне все правильно.

Но мы ведь в России живем, понимаете? С вероятностью ровно 100% сначала всех сосчитают, установят суммы доходов (по уплаченным налогам), а потом - раз уж зарегистрировались - скажут, что в связи с возросшими аппетитами государства и недружественными действиями Уругвая налог теперь будет не 4%, а 40% - и не с реального дохода, а с "вмененного", который определяется как удвоенный засвеченный за предыдущие годы (вы же, сволочи, еще и наличкой брали?!). И хочешь - плати, хочешь - вешайся. Третьего варианта у зарегистрированных уже не будет.

Скажете, что такого не может быть? Серьезно? Ребятки, на улицу выгляните, там нифига не Швейцария и не Канада, там путинская Россия. И будет так и только так. Ошибиться могу только в абсолютных величинах коэффициентов, но не более того.

Так что, извините... Сначала то государство, которому можно доверять - и только потом все остальное. Наоборот не будет. Дураков-то не так много, как кажется.

Адские бабки

Госдума оперативненько принимает новый специальный налоговый режим для самозанятых. Прям настолько хорош и прост режим, что даже платить 4% будет дешевле и выгоднее, чем нынешние 0%, обещает глава комитета Андрей Макаров. Ведь всем остальным, кто не оценит государственную милость, он обещает несусветные кары.



В общем, тех, кто против гуманизма, будем вешать:) Но ладно, давайте серьезно: действительно, режим выглядит выгодным (ну, для тех, кто прямо жаждет пополнить бюджет), но если разобрать всё «по полочкам», то оказывается что не все так просто. Кроме налоговой отчетности (хоть и сильно упрощенной) придётся осуществлять он-лайн заполнение фискальных чеков с десятком информационных полей и QR-кодом по каждому доходу с передачей чека покупателю. Если не оформили или не передали чек - штраф штраф 20% с суммы чека, но не менее 1000 рублей При повторном нарушении - минимальный штраф уже 5 тысяч рублей.



Поэтому вангую: пакет законов нужен не для немедленного сбора налогов, а для расширения базы, к которой можно предъявлять налоговые претензии постоянно. Ведь если вы хоть раз обозначите себя как предприниматель, у налоговиков и правоохранителей появляется ряд возможностей:

- в любое время запрашивать данные о любых о всех ваших счетах и банковских операциях;

- применив расчётный метод, ФНС может вменить вам обязанность заплатить те налоги, которые, по мнению налоговиков, возникают у вас исходя из вашей деятельности.

- даже если вы официально перестанете быть предпринимателем-физическим лицом, это не удаляет вас из базы возможных проверок, ведь в ФНС априори считают, что вы могли возобновить свою предпринимательскую деятельность, а значит могли получить доход с которого надо уплатить налоги.

Эль Мюрид

Дума приняла в первом чтении закон о налогообложении "самозанятых". Сам по себе налог, скорее всего, вряд ли пополнит казну на какую-либо заметную, а уж тем более существенную сумму. Однако эффект закона может быть совершенно в ином: фактически закладывается условие, при котором не просто отдельный человек, а целые социальные группы численностью в миллионы человек очень быстро станут должниками. И даже неважно, о каких суммах будет идти речь - появится юридическая возможность поражения в правах огромных масс людей. По сути, речь идет о создании условий для введения новой версии крепостного права.

Правящее сословие намерено идти в вопросе архаизации страны до логического конца, закрепляя за собой все права и закрепощая всё остальное население. Тот путь, который проходила Россия в древности сотнями лет, сейчас может быть пройден буквально за одно поколение - слишком велики преступления узурпировавших власть воров и бандитов, чтобы они позволили как-то изменить существующую ситуацию. Слишком несправедливо перераспределена собственность и национальное богатство России, чтобы не озаботиться закреплением сложившегося положения вещей. В том числе и юридически.

Михаил Пожарский

В Госдуме нынче грозят "самозанятым" конфискациями доходов. В России 20-25 млн. самозанятых. Всего рабочей силы что-то в районе 80 млн. Из них тех, кто действительно работает, а не занят черт-те чем на госслужбе, еще меньше. Они платят за медстраховку, отстегивают в пенсионный фонд. А самозанятые всем этим пользуются, но не платят. Однако ключевой вопрос здесь: почему самозанятые не хотят выходить из тени? Только потому, что не желают платить налоги? Вовсе нет. Причины у них другие.



Есть известный специалист по теневой экономике - Эрнандо де Сото. Он многие годы изучал "нелегальный" сектор Перу и других латиноамериканских стран. В его книге "Иной путь" целая глава посвящена вопросу: какие плюсы несет людям теневой сектор? Вкратце - вообще никаких. Труженикам теневой экономики закрыт путь к нормальным банковским услугами, они не могут заключать долгосрочные контракты, вынуждены постоянно переплачивать за товары и сервисы (т.к. имеют дело с черным рынком), а, вместо судов, им приходится обращаться к бандитам, "старейшинам" и т.п.



Проще говоря, существовать в теневой экономике - это опасно, голодно и холодно. Почему же тогда люди выбирают этот путь? Потому, что не хотят платить налоги? В теневом секторе они теряют еще больше в т.ч. за счет "налогов" бандитам. Нет, люди платили бы налоги государству в обмен на качественные правовые услуги. Проблема в том, что государство в этих странах ЕЩЕ ХУЖЕ. Там миллионы идиотских регуляций, тысячи безмозглых бюрократов. В итоге проблема даже не в том, что они официально обдерут предпринимателя как липку. А в том, что даже для этого предпринимателю придется 10 лет собирать все необходимые бумажки. В итоге он пойдет куда угодно - к бандитам, на черный рынок. Лишь бы не "официально".



Знакомо, не правда ли? Вывести Россию из теневого сектора на самом деле очень просто. Достаточно сделать так, чтобы формальная правовая среда стала хотя бы чуточку привлекательнее неформальной. Нужны для этого сущие мелочи: отменить кучу идиотских законов, уволить кучу проверяющих, заменить судей на нормальных. Начать можно с кретинов из Госдумы, штампующих те самые идиотские законы по сотне в год. И вот тогда люди сами, без принуждения, потянутся в светлый легальный сектор.

Дмитрий Гудков

В Госдуме работают удивительно талантливые экономисты. Который год они бьются над проблемой как собрать налоги с самозанятых: нянь, репетиторов, копирайтеров, бытовых мастеров и других людей, которые получают деньги из рук в руки. Сейчас депутаты сочинили очередной законопроект, суть которого сводится к прекрасному тезису: «Вы нам деньги, а мы вам ничего».



Но даже этот маневр можно было провернуть по-умному, в несколько этапов. Сначала ввести стимулы, чтобы десятки миллионов зарегистрировались в этом статусе, а затем потихоньку вводить небольшие налоги. Но наш «слон в посудной лавке» сразу предупредил: «Кто зарегистрируется как самозанятый, тот заплатит налоги, а если нет, у того мы отберем весь его годовой доход в виде штрафа!» И сколько человек после такого заявления испытали желание пойти и зарегистрироваться?



Налоги – это же ведь очень просто. Собирать их можно двумя путями. Первый я бы назвал американским с формулой «нет представительства – нет налогов». То есть в обмен на отданные государству деньги гражданин это государство контролирует. Например, на выборах. Но выборов в России нет. Или на местном уровне. Но здесь нам предлагают решить единственно важный вопрос: в какой цвет покрасить лавочки во дворе. Все остальное, сколько-нибудь значимое, уже определил чиновник.



И граждане отлично это видят, знают, куда уходят собранные с них деньги. Сколько там миллиардов стоит пятиэтажная квартира Сечина, война в Сирии или годовой пиар Собянина? Сколько самозанятых будут трудиться ради этого?



Ответ: ноль.

Многие уверены, что введение нового налогового режима настроит против властей тысячи их нынешних сторонников.

Денис Гуцко

Аж интересно - и это тоже проглотится?

Самозанятых незарегистрированных если не мильёны, то сотни тысяч точно.

Давыдов.Индекс

Новости постмодерна: взявшись за самозанятых сразу после изменений в пенсионное законодательство, власть демонстрирует непоколебимую уверенность в своих силах, ибо тех, кого затрагивает новый законопроект, одобренный правительством, в России не меньше, чем пенсионеров, и это во многом пересекающиеся множества.

Тотальная атака на доходы не самых богатых, но при этом больших групп населения, должна быть, если следовать обычной логике, чем-то компенсирована.

Впрочем, возможно, будет выбран путь, отличающийся от стандартных схем.

Эдуард Оганян

поддерживаю отъем. больше ада - ближе конец

Елена Петрова

Мне кажется, что последнее время власть очень старается, чтобы ее уже <вытурили> из России, и они уже смогли спокойно зажить на свои триллионы не в РФ. И ни от кого не прячась

Валерий Соловей

Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых недовольных. Причем усилиями исключительно самой власти.

"Здравствуйте, Валерий Дмитриевич (дорогая редакция). Сегодня в одной из московских школ беседовал с училкой математики возраста 50+, очень неглупой в своей математике, но верноподданной, ибо потребляет всякие Первые каналы. Ещё весной она была ярой путинисткой, а сегодня на перемене крыла Владимирвладимирыча на чём свет стоит. Причина - отнятая пенсия, боязнь, что "репетиторские"-самозанятые тоже отожмут, плюс заметное постепенное отупение детей в школах в последнее время и, как следствие, ощущение бессмысленности своей работы и жизни... Я её утешил фразой "Чё ж вы плачете?! Крым-то ведь наш!"

Зря я, наверное, это сказал. Она как-то ещё больше огорчилась..."