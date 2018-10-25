Автомобильное сообщение с Сочи пообещали восстановить к субботе

Федеральное дорожное агентство Росавтодор пообещало восстановить автомобильное сообщение с Сочи к субботе. В ведомстве рассчитывают, что к этому сроку движение на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Макопсе будет восстановлено в реверсивном режиме. Произойдет это лишь при благоприятных погодных условиях и снижении уровня воды в реке Макопсе в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте федерального агентства.

Паводок разрушил мост и дорожное полотно в районе поселка. Там проходит федеральная трасса, связывающая Сочи с Москвой. Даже при благоприятных условиях, в полном объеме движение по трассе не будет восстановлено раньше воскресенья, предупреждают в Росавтодоре.

В четверг в Краснодарском крае из-за сильных ливней был введен режим чрезвычайной ситуации. Затопленными оказались свыше тысячи строений, около 500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Два человека погибли, сообщает агентство "Интерфакс".

В регионе заблокировано железнодорожное сообщение по участку Северо-кавказской железной дороги.

В Сочи в течение дня происходили отключения электричества, прекращалась подача воды и прерывалось газоснабжение, сообщала местная пресса. На старую дорогу Адлер — Красная Поляна сошел сель.