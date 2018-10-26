Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Telegram на решение о блокировке

Мосгорсуд не стал передавать на рассмотрение Президиума кассационную жалобу Telegram по делу о блокировке мессенджера. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Определение было вынесено 9 октября, но известно о нем стало только сейчас. В документе говорится, что судебные решения по делу о блокировке Telegram "сомнений в законности не вызывают".

В 2017 году Роскомнадзор предъявил претензии к мессенджеру Telegram в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Руководство Telegram отказывается выполнять это требование, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Верховный суд России отказался отменить распоряжение ФСБ.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск ведомства о блокировке Telegram в России. С того времени мессенджер официально блокируют, что привело к нарушениям в работе банков, онлайн-магазинов, соцсетей и других сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать, хотя и со сбоями.

Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека.