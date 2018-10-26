Глава Крыма просит ФСБ вернуть деньги, которые он давал на взятки

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что давал собственные деньги, чтобы помочь правоохранительным органам изобличить взяточников среди своих подчиненных. Об этом сообщает "Крыминформ".

По словам Аксёнова, выделенные им два миллиона рублей проходят как вещественные доказательства в различных уголовных делах. Детали он не уточнил.

Глава российского правительства Крыма также сообщил, что обращался к директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, с просьбой как можно быстрее вернуть ему эти деньги. "Я ограничен в ресурсах", - цитирует Аксёнова агентство.

На прошлой неделе суд в Москве арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, а также бывших заместителя министра транспорта Валентина Дукорского и первого заместителя главы комитета по конкурентной политике полуострова Ярослава Сливку. Все они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.