Суд арестовал бывшего вице-премьера аннексированного Крыма Нахлупина

Суд в Москве арестовал до 16 декабря бывшего заместителя главы аннексированного Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в коррупции. В уголовном деле также появились двое других фигурантов –это бывшие чиновники подконтрольной России администрации полуострова Ярослав Сливка и Валентин Дукорский. Их также обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. 18 октября суд изберёт обоим соучастникам меру пресечения.

Нахлупина задержали 17 октября в Москве. С чем именно связаны обвинения во взятке – до сих пор неизвестно. По данным источников РБК и "Новой газеты", уголовное преследование связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по строительству дорог.

Чиновник якобы причастен к коррупционным схемам при строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту, строительстве дорог и незаконных подключениях объектов на Южном берегу Крыма к коммуникациям.