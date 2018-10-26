Число жертв наводнения на Кубани выросло до шести человек

Число погибших в результате наводнения на Кубани возросло до шести человек. Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Там заявили, что в одном из домов обнаружены тела еще четырех человек.

В МЧС сообщают также о трех пострадавших и одном пропавшем без вести. В пунктах временного размещения находятся более двухсот человек, заявляют в экстренных службах.

Сообщается, что в результате сильных дождей в регионе оказались подтоплены около двух тысяч домов. На многих участках прекращено автомобильное и железнодорожное движение. В частности, разрушен мост на дороге между Сочи и Туапсе.

В нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации.