ФСО проконтролирует исполнение президентской программы Путина

Помощник президента России Андрей Белоусов предложил поручить Федеральной службе охраны и Общероссийскому народному фронту контролировать выполнение нового майского указа Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Белоусова. На документе стоит резолюция Путина "согласен", утверждает издание.

По задумке Белоусова, Федеральная служба охраны должна оценивать выполнение указа "с учетом конкретных достижений" и "существенности влияния на качество жизни граждан".

ФСО регулярно проводит социологические опросы по регионам, рассказал РБК источник, близкий к руководству одного из регионов и знакомый с подобными исследованиями. В 1990-х годах закрытыми опросами для руководства страны занималось Федеральное агентство правительственной связи и информации, в 2003 году оно влилось в Федеральную службу охраны.

Сотрудники службы охраны президента лично опрашивают граждан, представляясь социологами, — утверждает собеседник РБК. Они ведут постоянный мониторинг политических настроений и социального самочувствия, замеряют настроения в том числе в ходе выборов.

Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни и снижения уровня бедности. По оценке первого вице-премьера Антона Силуанова в предстоящие шесть лет из бюджетных и внебюджетных источников на исполнение национальных проектов, обеспечивающих исполнение указа, планируется направить более 28 триллионов рублей.