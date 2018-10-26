В Кремле доверяют заявлениям Саудовской Аравии по делу Хашогги

В Кремле "не видят оснований подвергать сомнению" заявления официальных лиц Саудовской Аравии о непричастности королевской семьи к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, каких-то оснований не верить заявлениям короля и наследного принца Саудовской Аравии о непричастности к убийству "в принципе ни у кого не должно быть".

Накануне Владимир Путин говорил по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом. Согласно сообщению на сайте Кремля, в ходе разговора была "затронута также ситуация вокруг «дела Дж.Хашогги»" (орфография и пунктуация сохранена. – РС). Обсуждался и вопрос о визите Путина в Эр-Рияд.

Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Государственный обвинитель по делу о гибели журналиста накануне заявил, что его убийство было преднамеренным – это прямо противоречит предыдущей версии саудовских властей, что журналиста убили случайно.

Страны Запада и Турция требуют тщательного расследования убийства и привлечения виновных к ответственности. Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен предыдущими разъяснениями Саудовской Аравии в связи с убийством. Он также в комментарии газете The Washington Post заявил, что на наследном принце Мухаммеде лежит "полная ответственность" за операцию саудовских спецслужб, в результате которой был убит журналист.