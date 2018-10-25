Государственный обвинитель по делу о гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги заявил, что его убийство было преднамеренным. Его слова цитирует агентство Reuters со ссылкой на эфир государственного телевидения Саудовской Аравии. Ранее власти королевства утверждали, что журналист погиб в случайной драке.

В четверг государственное телевидение Саудовской Аравии процитировало обвинителя по делу о гибели Хашогги, сообщает Reuters. Он заявил, что следствие допрашивает подозреваемых по делу о гибели Хашогги на основании информации, предоставленной совместной группой расследователей Саудовской Аравии и Турции. "Информация турецкой стороны подтверждает, что подозреваемые в деле Хашогги совершили свое преступление умышленно", — говорится в заявлении государственного телевидения.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В распоряжении властей Турции оказалась аудиозапись, на которой слышно, как прилетевшие в Стамбул саудовцы допрашивали Хашогги на территории консульства, затем запытали его до смерти и расчленили его тело.

На прошлой неделе власти Саудовской Аравии заявили, что Хашогги погиб в случайной драке в консульстве королевства в Стамбуле. 18 подданных короля Салмана арестованы по подозрению в причастности к преступлению. Пятеро высокопоставленных советников наследного принца были уволены со своих постов.

Однако версия Саудовской Аравии о случайности гибели Хашогги была раскритикована в Турции. Во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги было умышленным и заранее спланированным.

Накануне наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман назвал смерть Хашогги "отвратительным преступлением" и " очень, очень болезненным инцидентом для всех саудовцев". В этот же день президент США Дональд Трамп в комментарии газете The Washington Post заявил, что наследном принце лежит "полная ответственность" за операцию саудовских спецслужб, в результате которой был убит журналист.

Страны Запада продолжают требовать от королевства расследования убийства и разъяснения всех обстоятельств случившегося. В США и странах Евросоюза звучат инициативы ввести санкции против Саудовской Аравии.