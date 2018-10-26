Полиция арестовала человека, пытавшегося ограбить собор в Солсбери. Он подозревается в попытке украсть Великую хартию вольностей — документ, хранящийся в соборе. Об этом сообщает британский канал Sky News.

45-летнего мужчину обвиняют в попытке разбить коробку, в которой хранится документ 1215 года. Мужчина арестован по подозрению в ограблении, ношении оружия и порче имущества.

В полиции графства Уилтшир, где расположен Солсбери, сообщили, что документ при попытке кражи не пострадал.

Великая хартия вольностей считается документом, заложившим основы правового государства с его принципом строгого верховенства закона. Документ впервые включил королевскую власть в правовую систему, подчинив власть главы государства закону.

Magna Carta защищала права и свободы не только английских феодалов, но всего свободного населения средневековой Англии. Хартия оказала огромное влияние на развитие не только английского, но и европейского правового сознания.В 2015 году в Великобритании масштабно отмечалось 800-летие документа. Хартия была подписана английским королем Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года. В кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Солсбери хранится один из четырёх оригиналов документа.

Весной 2018 года в Солсбери было совершено покушение на бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля. Подозреваемые дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симонян, где заявили, что приехали в город посмотреть на знаменитый шпиль Солсберийского собора.