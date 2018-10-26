В Ярославле завели еще два дела о пытках Евгения Макарова

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела о применении пыток к заключенному Евгению Макарову в ярославской исправительной колонии (ИК-1). Следователи изучают два эпизода, произошедшие в июле 2016-го и в феврале 2017 года.

Адвокат Ирина Бирюкова рассказала правозащитному порталу "Медизона", что ранее следственный комитет отказался возбуждать дела по этим эпизодам.

Теперь все дела о пытках в Ярославской колонии объединены в одно производство. Четыре из восьми эпизодов связаны с Макаровым, остальные – с жалобами других осужденных. Ранее "Медиазона" писала о четырех пострадавших от действий сотрудников исправительного учреждения.

В июле "Новая газета" опубликовала видеодоказательства пыток в колонии №1 в Ярославле. На видеорегистраторе зафиксировано, как сотрудники ФСИН избивают Евгения Макарова. По итогам публикации Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий против сотрудников колонии. Наказать виновных в пытках Макарова призывала ООН.

Сам осужденный вышел на свободу в начале октября.