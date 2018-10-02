Вышел на свободу Евгений Макаров, которого пытали в ярославской ИК-1

Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1, вышел на свободу. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Макаров отбывал срок шесть лет и 10 месяцев по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. В июле этого года "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток осужденного. Его били дубинками по ступням и поливали голову водой.

Было возбуждено уголовное дело, по нему проходят 12 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. После публикации видео пыток Макарова журналистам стало известно еще о нескольких случаях насилия в отношении заключенных.

Наказать виновных в пытках Евгения Макарова призывала ООН.