Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Вышел на свободу Евгений Макаров, которого пытали в ярославской ИК-1

Ярославская колония №1

Смотреть комментарии

Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1, вышел на свободу. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Макаров отбывал срок шесть лет и 10 месяцев по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. В июле этого года "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток осужденного. Его били дубинками по ступням и поливали голову водой.

Было возбуждено уголовное дело, по нему проходят 12 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. После публикации видео пыток Макарова журналистам стало известно еще о нескольких случаях насилия в отношении заключенных.

Наказать виновных в пытках Евгения Макарова призывала ООН.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG