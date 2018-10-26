Анархист Илья Романов получил 5,5 лет за посты в Фейсбуке

Приволжский окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы нижегородского анархиста Илью Романова по делу о призывах к терроризму в Фейсбуке. Прокуратура запрашивала для него шесть лет.

С учетом срока, который Романов не отбыл по предыдущему делу, он проведет в колонии еще семь лет. Свою вину он не признал, заявив, что обвинение против него является провокацией ФСБ.

Дело о призывах к терроризму возбудили против Романова в мае 2017 года - после обыска палаты в больнице при мордовской исправительной колонии №22, в которой анархист отбывал наказание. Оперативники изъяли у Романова телефон, с которого тот якобы опубликовал в Фейсбуке видео с джихадистами, а также записи оккультных ритуалов с куклой вуду по имени Владимир.

При этом во время суда главный свидетель обвинения, заключенный Сергей Журавлев, который лежал в одной палате с Романовым, признался, что сотрудничал с оперативником управления ФСБ Егором Миточкиным. Романов настаивал, что дело было возбуждено в результате провокации Миточкина. Он также указывал, что другой свидетель – заключенный ИК №22 Владимир Школьников – оговорил его в суде.

В 2015-м Романов уже был приговорен к девяти годам колонии по обвинению в незаконном обороте взрывчатки и покушении на теракт. Дело возбудили после того, как в 2013 году у него в руках взорвалась самодельная петарда. В результате инцидента Романову ампутировали левую кисть и часть предплечья.