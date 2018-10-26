"В автобусе в кучу были свалены 32 человека"

В Москве на площади перед театральным центром на Дубровке вспоминали жертв трагедии, произошедшей 16 лет назад. На акцию пришли около 200 человек. 26 октября 2002 года власти прервали переговоры и пошли на штурм здания, захваченного террористами во время представления мюзикла "Норд-Ост". В результате спецоперации погибли 130 человек. По данным общественной организации "Норд-Ост" – 174 человека. Еще более 700 пострадали. Причиной смерти многих заложников стал пущенный в помещение газ, состав которого до сих пор засекречен. У медиков, которые спасали жизни пострадавших, не было информации о необходимом антидоте. В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства гибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении лиц, ответственных за гибель людей при штурме.