Поднимали руки, опускали глаза. Как запугивают школьников

В разных городах России полиция оказывает давление на несовершеннолетних участников митингов против пенсионной реформы 9 сентября. Школьников судят на комиссиях по делам несовершеннолетних (КДН). Полицейские обвиняют родителей молодых оппозиционеров в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Сотрудники силовых структур угрожают участникам митинга возбуждением дел по уголовным статьям.

Ученик 10-го класса одной из самарских школ Егор Бесчастнов 9 сентября вышел на марш против пенсионной реформы.

Полицейские говорили, что мной заинтересовались ФСБ, Центр “Э” и все-все-все

– В Самаре день города совпал с шествием против повышения пенсионного возраста, – рассказал Егор Радио Свобода. – Я спросил у полицейских, которые стояли на улицах 9 сентября, можно ли идти с флагом. Они разрешили. Я и шел с флагом России по улицам своего города. Вскоре мне пришла повестка о вызове в полицию. Я не пошел в полицию, потому что у меня были уроки. Затем меня вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних. Обвинили по части 5 ст. 20.2 КоАП "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Было забавно, что в комиссии заседал православный священник. Россия вроде светское государство... Комиссия решила, что я на митинге не выполнил требование сотрудников полиции разойтись, и осудила меня на 10 тысяч рублей. Комиссию не интересовала моя версия событий. У меня создалось ощущение, что решение люди, судившие меня, приняли заранее.

– На основании каких доказательств комиссия вынесла это решение?

– На видео, которые представила комиссия, не было видно, чтобы я скандировал лозунги. Меня осудили лишь за то, что я шел по городу с флагом России.

– У вас раньше были проблемы с полицией?

– Я один из самых активных участников акции “Бессрочный протест”. Меня после 9 сентября несколько раз задерживали. Первый раз – когда я рисовал на тротуаре мелками слово “Бессрочка”. Полиция сказала, что я мешаю проходу граждан. Еще раз задержали за пикет, когда я стоял с плакатом “Посигналь, если ты за отставку Медведева”. В прошлую пятницу мы пытались повесить баннер с текстом “Власть ворует твое будущее. Почему ты терпишь?”. Когда мы на крыше писали этот текст, нас задержали и увезли в участок. Там нас допрашивали и угрожали, что обвинят в заведомо ложных показаниях. Еще полицейские говорили, что мной заинтересовались ФСБ, Центр “Э” и все-все-все.

17-летнюю Ассоль Трубецкую задержали во время митинга 9 сентября в Омске. Вот как это происходило, по словам школьницы:

Граждане, которым плевать на политику, живут как бесправный скот, которым управляют

– Сотрудники ОМОНа схватили меня и утащили в автозак. Там уже сидела женщина из отдела по делам несовершеннолетних. Меня отвезли в участок и обвинили по статье 20.2. КоАП “Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга”. Судили меня на комиссии по делам несовершеннолетних. Это была такая фальшивая херня! Показания против меня давали свидетели из полиции. Они соврали, что я сопротивлялась при задержании. Женщина из отдела по делам несовершеннолетних наврала, что она подходила ко мне во время митинга, а я ей орала в лицо лозунги и вела себя агрессивно. А на видео были только кадры, как омоновцы тащат меня в автозак. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы признать меня виновной. Они поднимали руки и опускали глаза. Только один член комиссии, врач-психиатр, отказался признать меня виновной. Теперь мне придется заплатить штраф 10 тысяч рублей.

​– Почему вы вышли на митинг 9 сентября?

– Люди должны интересоваться политикой, потому что нам жить в России. Граждане, которым плевать на политику, живут как бесправный скот, которым управляют.

Волонтера штаба Навального в Перми Никиту Чудинова полиция тоже задержала на шествии против пенсионной реформы 9 сентября.

– Полиция оградила металлическим забором от митингующих путь к зданию Заксобрания. Полицейские говорили, чтобы мы остановились и разошлись. Мы вели себя мирно, но не прекращали двигаться, – рассказал Никита. – Я вместе с группой участников шествия пошел к памятнику героям тыла. Нас стали окружать полицейские. Мы поняли, что нас сейчас поймают, и запели гимн России. Не допели до середины, как полицейские нас схватили и затащили в автозаки. Один из полицейских выбил из моих рук флаг России и прошелся по нему. В участке меня допрашивали без родителей. Особенно полицейских интересовало, платил ли Госдеп мне за митинг. Меня обвинили по статье 20.2, а маму – в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Наши дела рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних.

Особенно полицейских интересовало, платил ли Госдеп мне за митинг

​– Кто был в числе членов комиссии по делам несовершеннолетних?

– В основном учителя и представители администрации различных школ. Когда я рассказывал, что произошло на самом деле, члены комиссии делали круглые глаза. Они во время моего рассказа начали смотреть в телефонах, как проходил митинг 9 сентября в Перми. Создалось ощущение, что члены комиссии не очень понимали, по какому поводу собрались.

– Члены комиссии что-то вам говорили?

– Директор школы, который сидел рядом со мной, сказал, что я молодец.

– Что именно ему понравилось?

– Когда я сказал, что один из лозунгов на шествии был “Полиция, с народом! Не служи уродам!”, директор оживился и похвалил меня. Но меня все равно признали виновным и заставили заплатить 5 тысяч в качестве штрафа.

– Вашу маму тоже признали виновной?

– Нет, прямо в зале КДН ее дело было закрыто.

– Мама поддерживает вас?

– Она согласна, что Россией руководят коррумпированные чиновники. Но мама говорит, что надо быть осторожными, потому что мы живем в стране, где наше право голоса не учитывают. Не просто не учитывают: за возможность реализовать свое право наказывают.

– Как ваши учителя и одноклассники относятся к тому, что вы вышли на митинг 9 сентября?

– Мне нужно было принести справку из КДН в школу, чтобы объяснить прогул. Пришлось рассказать причину разбирательств в КДН. Классная руководитель сказала, что у нас в стране все напряженно и таких, как я, сажают. До этого староста группы попросила меня снять значок с Навальным. Эта девочка большая патриотка. Она раньше училась в кадетской школе, и мы с ней не сходимся во взглядах. Так вот, староста говорила мне, что в народе ходят слухи, что Навальный это шпион. Она предупреждала меня, что великие патриоты России вступятся за Владимира Владимировича и преподнесут мне урок. Я сказал однокласснице, что каждый волен делать свой выбор.​

– Почему вы вышли на митинг против пенсионной реформы?

Я вышел на митинг за своих родителей

– А кто, если не я? Я вышел на митинг за своих родителей. Они должны были в скором времени стать пенсионерами, а теперь маме и папе придется работать еще несколько лет. Может, меня пенсионная реформа не коснется, но я за всех взрослых вышел.

​Волонтера штаба Навального в Хабаровске Тимура Валиуллина задержали 9 сентября на митинге против пенсионной реформы.

Полицейские обещали родителям, что если я не брошу ходить на митинги, то стану уголовником

– Я стоял в толпе с флагом России, – рассказал Тимур. – Вдруг меня схватили двое полицейских. Они потащили меня в автозак. Во время этого один из них взял меня за шею и душил. В участке меня отчитывали полицейские. Они спрашивали, хочу ли я, чтобы было как на Украине. Меня обвинили по статье 20.2 КоАП РФ. Через две недели состоялась комиссия по делам несовершеннолетних без моего участия. Я не пришел из-за болезни. Комиссия присудила мне 10 тысяч рублей штрафа. Затем ко мне домой завалились два человека в штатском. Они сказали, что работают в полиции. Они обещали родителям, что если я не брошу ходить на митинги, то стану уголовником. То кошмарили, то сулили пряник. Мол, если я перестану заниматься политикой, то все у меня будет хорошо. Еще полицейские говорили, что нельзя на митинги приносить российский флаг.

– Что они хотели от ваших родителей?

– Чтобы родители контролировали меня, не пускали на митинги. Но родители разрешают мне делать то, что я считаю нужным.

– Почему вы вышли на митинг?

– Потому, что я против этого грабежа. На Дальнем Востоке продолжительность жизни у мужчин маленькая. Многие жители моего региона не доживут до пенсии.

Мать 16-летнего жителя Пензы Павла Аверочкина после митинга 9 сентября вызвали в школу, где учится ее сын.

Дело на маму завели из-за того, что я принял участие в шествии 9 сентября

– Маме сказали, что надо прийти и поговорить с завучем, – рассказал Павел. – Но в кабинете завуча были полицейские. Они заставили маму подписать протокол с обвинением ее по статье КоАП РФ 5.35. “Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию”. Мама не знала, что подписывает. Ей сказали, что это объяснительная. Теперь нас вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних. Я отличник, у мамы есть грамоты от школы за хорошее воспитание сына. Дело на маму завели из-за того, что я принял участие в шествии 9 сентября. Меня возмутило, что школа позволила полицейским провести встречу с мамой в кабинете завуча, потому что учебные учреждения должны быть вне политики. После этого к нам приходили социальные работники, но мы их не пустили в квартиру.

​– До этого случая у школы были к вам претензии из-за политики?

– Завуч вызывал меня в феврале прошлого года и говорил мне какую-то ерунду. Мол, команда Навального запрещена в России, а сам завуч каждый месяц отправляет отчеты в ФСБ. После 9 сентября завуч сказал, что у меня нет прав кричать ничего против Путина, потому что я президента не назначал.

– Мама как относится к тому, что ее обвинили в неисполнении обязанностей?

– Мама мне верит больше, чем всем остальным. Она переживает, что из-за моей гражданской активности мне будет трудно поступить в университет. Но она не запрещает мне выходить на митинги и понимает, что мы стали жертвами политических репрессий.