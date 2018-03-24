Репортер, кинорежиссер, лауреат телевизионной премии “ТЭФИ” Андрей Лошак снял документальный фильм о молодых сторонниках Алексея Навального. Накануне выборов президента России пять серий фильма “Возраст несогласия” разместил на своем сайте телеканал “Дождь”. За неделю документальный сериал собрал множество просмотров и комментариев.

“Какая же огромная гордость берет за всех молодых ребят, которые, несмотря на возможность арестов, жертвуют собой ради будущего страны и людей. Именно это поколение способно переломить ту безнадежную ситуацию, которая сейчас творится в России”, – пишет один комментатор.

Снять фильм об этих ребятах – мой профессиональный долг

“Я смотрю все серии, и меня охватывает какая-то дикая безнадега. Как? Почему? Почему страна, родившая Тарковского, Толстого, стала такой? Почему эти дети должны заниматься совсем не детскими делами? Сколько лет должно пройти и поколений смениться, чтобы в головах людей пропала помойка, которой все забито сейчас?﻿” – спрашивают себя другой.

“Я до сих пор до конца не понимаю, зачем потратил полгода жизни на съемки этого фильма. Думаю, что ничего, кроме неприятностей, я на нем не заработаю. Тем не менее, ни секунды не жалею, что сделал это. В какой-то момент я отчетливо почувствовал: снять фильм об этих ребятах – мой профессиональный долг. Просто чтобы в следующие шесть лет не испытывать мучительного стыда за то, что я молча наблюдал, как прогрессирующий маразм поглощает все живое", – написал Андрей Лошак на своей странице в Facebook.

Фильм начинается с того, что юный активист Филипп на фоне пейзажей природы средней полосы России объясняет пожилым женщинам, кто такой Навальный. Пенсионерки отвечают, что им от этого знания ни холодно ни жарко, потому что Путин еще не старый, а деревья как падали, так и падают.

Пятая серия заканчивается тем, что Филиппа сажают в черную машину и он получает восемь суток ареста. В промежутке показана жизнь сторонников Навального в разных городах России: аресты, обыски, угрозы выгнать из школы, отчисление из вузов, давление на родственников. Сайт мониторинга политических исследований "ОВД-Инфо" недавно сообщил, что последний год он почти каждый день писал о преследовании Навального и тех, кто был вовлечен в его избирательную кампанию.

Зритель спрашивает себя, ради кого активисты Навального так рискуют? Прохожих, которые смотрят сквозь них пустыми глазами или вяло защищают сегодняшнюю власть, потому что, как считает одна из героинь фильма, семнадцать лет – слишком маленький срок для перемен к лучшему. Ради Навального? Но, как иронично заметил другой герой фильма, координатор штаба Навального в Калининграде Егор Чернюк, “они не хомячки Навального, а хомячки прогресса”. Ради собственного счастливого будущего? Но когда читаешь статистику штаба Алексея Навального (только за первые 11 месяцев кампании сотрудники штабов провели 2017 суток в спецприемниках и заплатили 10 154 150 рублей штрафов), в это будущее верится с трудом. Остается лишь один ответ: ради своего человеческого достоинства.

Один из комментаторов написал, что он бы назвал фильм Андрея Лошака “Про уродов и людей”. Но есть ли уроды в этом документальном сериале? Даже агрессивные старушки из группы поддержки Путина, атакующие штабы Навального, вызывают не отвращение, а сочувствие. Особенно когда после очередного набега они обсуждают мизерные пенсии.

Полицейские и эшники, которые обыскивают и арестовывают главных героев фильма, выглядят нелепо и жалко. Например, сотрудник Центра “Э” в Липецке приезжает на открытие штаба Навального, кричит какую-то ерунду и показывает фак. Они не вызывают страха.

Я среди сторонников Навального не видел мажоров

Сторонникам Навального в фильме “Возраст несогласия” противостоит размытая бессмысленная и беспощадная муть. Он складывается из облезлых фасадов домов и неосвещенных улиц. Из рассказа несчастной старухи, как она родила пятерых детей, а теперь ее бьет взрослая дочь. Из казни через повешение, которую устроили пожилые поклонницы Путина игрушечной розовой пантере около штаба Навального в Краснодаре. Из безумной речи директора калининградской школы №50 Валентины Гулидовой. Педагог в недолгом разговоре со своей ученицей, сторонницей Навального, умудрилась соединить Веру Засулич, Гитлера, Каталонию, Фанни Каплан, штурм Зимнего дворца, Украину, Ленина и Троцкого. И через слово учитель вспоминала ФСБ.

Единственное, что могут противопоставить молодые герои этой мути, удивительное чувство собственного достоинства. Это их единственное оружие и доспехи. Как сказал герой фильма, координатор штаба Навального в Липецке Илья Данилов, дело уже не в политике, а просто “надо соблюдать грань человеческую”. Фильм Андрея Лошака не столько о кампании Навального или политической борьбе.

“Возраст несогласия” о людях, у которых есть самоуважение, и тех, кому лучше с “нашей синичкой”. Так пенсионерка из отрядов Путина называла нашего нового президента и то, что он для нее олицетворяет.

В интервью Радио Свобода Андрей Лошак рассказал о том, что он понял о новом поколении и как его не потерять.

– Андрей, появление молодежи на улицах во время массовых протестов 26 марта поразило всех. Политологи, социологи, журналисты пытались объяснить этот феномен. Что думаете о нем вы?

– Новое поколение выросло в том редком состоянии, когда Россия ни с кем не воевала, а худо-бедно обустраивалась. Теперь нас опять начинает потряхивать, мы снова влезли в конфликты, и будущее кажется уже менее стабильным. Но как-то мы доковыляли, что выросло целое поколение людей, непоротых и не знающих генетического страха, что завтра война.

Нет в молодежной среде более презираемой организации, чем Роскомнадзор

Второй момент – влияние интернета. Подростки жили в интернете, и YouTube стал их окном в мир. Молодежь зомбоящиком не проймешь. Они вообще его не смотрят. Консервативная, старперская власть проморгала, что молодежь успела построить свою реальность на ценностях общемировой культуры. Сейчас государство будет пытаться отвратительными руками брадобрея туда влезть, но поздно. Молодое поколение интересуют новые технологии и возможность получать образование. Молодым чужды, отвратительны духовные скрепы и постоянные запреты. Нет в молодежной среде более презираемой организации, чем Роскомнадзор. Когда Навальный на митингах говорит, что он запретит Роскомнадзор, участники взрываются аплодисментами.

Выросло целое поколение людей, непоротых и не знающих генетического страха

Мир становится глобален – и наша молодежь уже часть этого мира. У нас появились нормальные, неагрессивные дети. У них нет комплекса двоечников, которых в детстве сильно обижали. Теперь эти двоечники выросли и хотят всем доказать, что они очень крутые. Власть страдает таким комплексом и прививает его всей стране.

– Вы сейчас говорите о поколении в целом или о небольшой прослойке сторонников Навального?

– Конечно, я общался не с репрезентативной выборкой, а с активом команды Навального, смелыми и решительными ребятами. Но я имел возможность наблюдать их окружение. И мне показалось, что молодое поколение в целом более толерантное и европеизированное, чем основная масса россиян. Таких молодых европейцев у нас никогда не было. Их трудно сплотить вокруг херни: будь то гомофобия или антизападные лозунги.

Их трудно сплотить вокруг херни: будь то гомофобия или антизападные лозунги

Молодежь привыкла изучать несколько источников, в том числе на английском языке. Новое поколение не хочет идти в армию, чтобы сражаться за геополитические интересы России. Недавно я спросил у своей тети, почему она голосовала за Путина. “Не за Путина, а против Запада, чтобы он нас больше не унижал", – ответила тетя. Как ей умудрились внушить, что ее унижает Запад?! Молодежи непонятна война с Западом, идущая в головах многих россиян старшего поколения. Как бы там сейчас по телевизору ни кричали, что Россия в кольце врагов, на подростковом уровне это мало ощущается.

Клянусь вам, это совпадение, что на стенах квартир двух моих героев висят американские флаги. Они видят в Америке не врага, а страну с огромным потенциалом. Они хотят либо жить в Америке, либо чтобы у нас было как в Америке.

– Что вы можете сказать о родителях героев вашего фильма?

– У Виолетты Грудиной, координатора штаба Навального в Мурманске, родители военные. Они до сих пор служат отечеству. Родители Виолетты осуждают ее гомосексуальность и оппозиционную деятельность. У координатора штаба Навального в Калининграде Егора Чернюка мать умерла от алкоголизма. Отец очень любит Егора, называет его своим личным Егором Летовым. У Филиппа отец выпивает, таксует и весь в кредитах. Мама Филиппа работает воспитателем детского сада. Она поддерживает Филиппа. Все герои моего фильма живут очень скромно. Я среди сторонников Навального не видел мажоров. Обычные дети из обычных семей.

– Я часто слышала такое мнение: Навальный – это панк-рок для современной молодежи. Протест молодого поколения обусловлен особенностями этого возраста. Во все времена были неформальные молодежные объединения, противопоставляющие себя обществу. Волонтеры Навального – это модная сейчас субкультура, вот и всё.

Взрослый мир не внушает им доверия по объективным причинам, потому что он продажен, циничен и лжив

– Если вы обратили внимание, субкультур больше нет. Мир стал индивидуалистическим, и это круто. Волонтеры Навального – не маргиналы и не радикалы. Эти ребята говорят правильные и общепризнанные вещи, например, давайте соблюдать закон. Взрослый мир не внушает им доверия по объективным причинам, потому что он продажен, циничен и лжив. Он ничего не может предложить молодому поколению.

– Вы поняли, почему они такие смелые?

– Система, менты, эшники вызывают у героев моего фильма брезгливое презрение. И выглядят силовики жалко. У них нет железных убеждений, которые, возможно, были у энкавэдэшников, или чекистов, или даже у гэбистов брежневских. Тем, наверное, казалось, что они делают что-то правильное, воюют на передовой идеологического фронта. А эти чувствуют, что занимаются полной херней. Возможно, юные сторонники Навального такие борзые потому, что не прошли еще свое “Болотное дело”. Может быть, их еще испугают. Не знаю, испугаются они как мы, пытавшиеся шесть лет назад на Сахарова и Болотной качать права? Мы постояли и разошлись по домам. Возможно, с ними произойдет то же самое. Но пока мне очень нравится их дерзость и внутренняя свобода.

​– Помимо полиции волонтеров Навального пытаются запугать учителя. В интернете можно найти много записей разговоров, где администрация школ давит на активистов. В фильме “Возраст несогласия” есть история волонтера штаба Навального Алины, которой угрожает директор калининградской школы. Педагоги это от души делают, из любви к власти?

Нет никакой идеи, кроме страха

​– Меньше всего я думаю, что эти люди искренни. Я попросил директора школы, где учится Алина, дать мне интервью. Директриса сказала, что у нее аритмия началась. Ей здоровье не позволяло отвечать на мои вопросы. На самом деле она отказалась от комментариев, потому что чувствует колоссальную уязвимость своей позиции. Все понимают, что страна не в лучшей ситуации. Веры в идею нет, потому что нет никакой идеи, кроме страха. Люди собираются вокруг своего лидера не потому, что ему верят, а от страха. Страха, что страну положат на лопатки эти страшные содомиты, или мигранты, или Запад, который спит и видит, как бы ему захватить Россию. Замдиректора железнодорожного техникума, где учится Филипп, так ему и сказал: “Ты живешь в стране, где бороться с системой бессмысленно. Путин все равно победит, а враг у него один. Значит, все силы будут брошены на борьбу с Навальным и его сторонниками. Мой тебе совет – не светись”. Замдиректора прекрасно понимает всю опасность этой системы и по-дружески попытался предупредить своего ученика.

Если Путин исчезнет, северокорейских рыданий по нему не будет

Если помните, Навального во время его поездок по России постоянно встречали некие неуловимые мстители якобы из народа. Они кидали в Навального яйца, обливали зеленкой. Но после того как Навальному повредили глаз, нападения как по команде прекратились. Очевидно, что мстителями из народа был административный актив, недоумки, которые за копейки совершают подлости. Искренне защищать дорогого Путина не собирается никто. Если Путин исчезнет, северокорейских рыданий по нему не будет. О Путине быстро забудут, потому что это морок, искусственно созданный гомункул, который останкинские алхимики нахимичили. Он лопнет как мыльный пузырь.

​– В вашем фильме есть история пенсионерок, неподдельно, на мой взгляд, очарованных Путиным. Они борются с штабами Навального и слезно умоляют Путина выдвинуться на четвертый срок.

– Получился сеанс магии с последующим разоблачением. Во время съемок участницы отрядов Путина сначала хорохорились и говорили, что они всем довольны, хорошо живут. Когда они привыкли к нашему оператору, то ему удалось снять в кафе классический разговор пожилых русских людей. Коммуналка растет, пенсии маленькие, крошечная прибавка по инвалидности. Участницы отрядов Путина выдали свои карты, но за этим последовал противоречащий логике вывод. Они сказали, ну сейчас Путина выдвинут, его выберут и, дай бог, все это поддержат. Путин пойдет на четвертый срок, тогда, наконец, пенсии повысят. Я регулярно во время своих поездок по России наблюдаю этот момент когнитивного диссонанса, но не могу его объяснить. Наверное, у старшего поколения нет привычки к хорошей жизни. Они привыкли не жить, а выживать и не представляют, что может быть иначе.

– Я видела, что многие комментаторы вашего фильма пишут, что им после просмотра “Возраст несогласия" стало стыдно. Вы испытывали что-то подобное, когда работали над фильмом?

Искренне защищать дорогого Путина не собирается никто

​– С одной стороны, мне стыдиться нечего. Я давно занял позицию неприятия нынешнего режима и принципиального несотрудничества с ним. С другой стороны, я не был ни на одном процессе по “Болотному делу”. Я снял фильм “Анатомия процесса”, где речь идет в том числе о деле 6 мая. Но этого, конечно, мало. Мы молча сдали узников 6 мая, и это наша коллективная вина. Мы, взрослые, слепили своими ручками Путина. Мы позволили ему погрязнуть в единоначалии. Мы все соучастники этого, даже те, кто был против. Я расплачиваюсь за свой инфантилизм в 90-х, когда меня политика не интересовала, хотя я знал, что подполковник КГБ – это диагноз. Надо было кричать об этом в то время, но никто не кричал. И всё это – наша ответственность. Мы свой шанс упустили, давайте дадим его молодому поколению и поддержим их.

– На Егора Чернюка пытаются завести уголовное дело за уклонение от службы армии. Хозяйка квартиры недавно узнала, что Виолетта в оппозиционном движении, и выселила ее. Вам не страшно за героев вашего фильма?

​– Конечно, страшно. Но они сознательно участвуют в этой борьбе. Их взгляды совпадают с моими. Для них это гражданский долг, и для меня тоже.

– В 2012 году вы написали на сайте OpenSpace.ru​ колонку “В офлайн!” с призывом заниматься просвещением. Вот что вы писали тогда: “Согласно Конституции, у нас есть 6 лет, чтобы объяснить людям, как все устроено. Достаточный срок, если посвящать этому хотя бы небольшую часть своего времени”. Шесть лет прошли, что вы предлагаете делать сейчас?

– Путь просвещения очень долгий и кропотливый. В это время власть, находящаяся долгое время в бесконтрольном режиме, мутирует. Скорость этих мутаций стремительнее скорости распространения земского подхода. Можно долго просвещать, но спятившему с ума диктатору нет никакого дела до этого. Над ним никого нет, и под ним никого нет. Он в какой-то своей невесомости существует. Я считаю, чтобы как-то этому противодействовать, просвещать мало, нужно как-то заниматься политикой. Я надеюсь, что Навального не убьют, не выгонят из страны и не посадят. А его молодые сторонники вырастут в политическую силу.