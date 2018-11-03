Голосование как многоголосие. Михаил Эпштейн – о выборах

Практически во всех современных избирательных системах действует принцип: один человек – один голос. И этот голос целиком отдается за одного кандидата или одну партию. Отражает ли этот принцип реальные предпочтения избирателя? Конечно, найдется немало людей, всецело преданных одной партии или одному кандидату и голосующих за них "во весь голос". Но есть много и таких, которые слышат в себе голоса в поддержку двух или нескольких кандидатов. Условный пример: мне симпатичны какие-то позиции зеленых, и я готов отдать им долю своего голоса, скажем, одну десятую. Такую же долю – либертарианцам, которые выступают против насилия государства над гражданами, вплоть до отмены налогообложения (анархо-капитализм). Допустим, три десятых – республиканцам. А оставшуюся половину – демократам. И мне хотелось бы, чтобы мои предпочтения именно в такой мере были учтены при подсчете голосов. Пусть мои десятые доли приплюсуются маленьким партиям и помогут им выдвинуться на авансцену большой политики.

Современная технология "больших данных" позволяет легко фиксировать мельчайшие доли индивидуальных голосов (по-английски это иногда называют cumulative voting). По сути это мало чем отличается от финансовых вложений в акции разных компаний, в паевые инвестиционные фонды (так называемые взаимные). Тому фонду, которому я больше всего доверяю и который считаю потенциально наиболее прибыльным, отдаю далеко не все мои сбережения, но распределяю их между разными фондами, или, как говорится, диверсифицирую портфель. Почему же я не могу точно так же поступать со своими политическими инвестициями в будущее страны? Один голос – это, по сути, 100% моих инвестиций, и я могу их распределять так, как считаю нужным.

Человек внутренне разнороден, как и общество, которому он принадлежит. В массе населения редко встречаются ревнители или фанатики одной политической платформы, которые беззаветно преданы ей на 100% и не слышат в себе голоса иных позиций, зов иных перспектив. Александр Шмеман психологически точно подметил в своих "Дневниках": "Как, должно быть, душевно легко людям, которые всегда с такой необычайной простотой и легкостью знают, за кого они и против кого! Мне иногда кажется, что за всю свою жизнь я никогда не был стопроцентно на какой-либо стороне, в каком-либо лагере. Отвращение от этой "стопроцентности". Действующая система голосования принуждает человека к той монолитности, которая ему психологически чужда. Во всех остальных сферах жизни нам дозволено сочетать разные вкусы, позиции, любить реализм и романтизм, Пушкина и Пастернака, Канта и Ницше, Моцарта и Стравинского, вкладывать капитал в нефтяные и компьютерные компании. И только политическая система голосования принуждает нас к абсолютной монолитности: 100% за одну партию и 0% за все другие.

Даже в самых демократических обществах политическая свобода ограничена принципом "одноголосия". Следующий этап углубления демократии – актуализация права избирателя на внутреннее многоголосие. Если демократия освобождает общество от монолитности, то следующий шаг – освобождение от нее каждого гражданина. Каковы преимущества такой системы голосования, когда в распоряжении каждого избирателя не один голос, а сто процентов политических инвестиций?

Во-первых, это аналитический подход к процедуре голосования: я сравниваю позиции разных партий, программы кандидатов и рационально распределяю свой портфель между их электоральными акциями. Это вдумчивый, ответственный подход к своему избирательному праву как политическому капиталу, который нуждается в диверсификации.

Черно-белое уступает многоцветному

Во-вторых, увеличиваются шансы малых партий, которые раньше не могли претендовать на значимый вес в обществе, поскольку цельные голоса уходили только к большим партиям или, как в России, преимущественно к одному кандидату. Тем самым усиливается плюрализм в политической системе общества.

В-третьих, между гражданами устанавливаются более открытые и доверительные отношения, поскольку граждане могут выражать свои взгляды путем частичного согласия-разногласия, а не тотального согласия или несогласия. При одноголосной (моноэлектной) системе избиратель целиком аффилируется с одним кандидатом, который противостоит другим. При многоголосной системе граждане обнаруживают частичную меру согласия и разногласия друг с другом, учатся находить компромиссы, поскольку в диапазоне их предпочтений оказываются разные кандидаты. Соседи или коллеги могут голосовать в разной пропорции за республиканцев, демократов, независимых, социал-демократов, а значит – вступать в дружественную перекличку. Черно-белое уступает многоцветному. В мышлении каждого избирателя может быть представлена не одна позиция, за которую он обязан подать неделимый голос, а целый спектр. Многообразие политического ландшафта освоено изнутри, преломляется в толерантном мышлении избирателя.

С распространением электронного голосования такой дробный, долевой принцип становится все более практически осуществимым. Электорат превращается в электронат. Перед избирателем монитор и таблица, в каждую клеточку которой он может вносить определенное число процентов, с тем чтобы сумма составила 100%.Тем самым на место вражды партий встает многообразие инвестиционных проектов, где каждый гражданин вкладывает свой политический капитал в различные версии будущего. При этом интересы граждан дополняют друг друга. Вкладчики таких корпораций, как Apple, Google, Microsoft, Amazon, Ford, Toyota, Coca-Cola, Walmart, не враждуют между собой, потому что доли их капитала инвестируются в разные бизнес-перспективы и ускоренная реализация одной не означает полного поражения другой. Это инклюзивное, а не эксклюзивное мышление; разумная диверсификация политических вложений, а не борьба стенка на стенку. Благодаря делимости каждого голоса создается подлинно плюралистическая структура не только формальной, но когнитивной и эмоциональной демократии. Мы учимся слышать в себе разные голоса и находить между ними разумные пропорции и компромиссы. Каждый избиратель становится микрокосмом всего политического космоса.

Михаил Эпштейн – российский и американский философ и культуролог

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