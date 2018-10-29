Прицепились к словам. Учитель, рассказавший об утечке ЕГЭ, попал под суд

Рособрнадзор пытается заставить учителя математики из Петербурга Дмитрия Гущина удалить с его страницы во "ВКонтакте" информацию об утечках заданий ЕГЭ. Ведомство подало иск о защите деловой репутации в Дорогомиловский суд Москвы против учителя, а также против газеты "Новые известия", которая опубликовала статью под заголовком "Подтвердилась масштабная утечка заданий ЕГЭ по математике". Несмотря на то что учитель предоставил суду сопоставление "слитых" заданий и сканов экзаменационных работ школьников, Рособрнадзор отказывается предоставить для сравнения задачи из своей базы. По их мнению, доказывать должен тот, кто написал об утечке, а не само ведомство.

В конце мая Дмитрию Гущину, победителю конкурса "Учитель года – 2007", стало известно от его учеников, что за день до экзамена по математике в сети появились задания, которые предположительно могут встретиться на ЕГЭ.

"Вы, может, удивитесь, а может, и нет, но каждый год перед ЕГЭ по математике мне присылают задачи из будущего экзамена. Каждый раз они оказываются подлинными. Я к этому уже привык. Но вот сегодня, несколько часов назад, прислали почти всю вторую (сложную) экзаменационную часть. Ту самую, за которую можно получить больше всего баллов. Все задания в нескольких вариантах. Одним должно достаться одно, другим другое. Нет, я не рад. Надеюсь, что я буду рад завтра, когда выяснится, что эти задачи не имеют никакого отношения к настоящим экзаменационным заданиям", – написал тогда на своей стене во "ВКонтакте" Дмитрий Гущин.

После этого около 400 человек ответили Дмитрию в комментариях, что часть заданий у школьников действительно практически полностью совпала с опубликованными заранее задачами: они могли отличаться некоторыми словами или цифрами, но суть была та же. Аналогичная ситуация произошла и с заданиями по химии. Радио Свобода провело опрос школьников из разных регионов, которые на условиях анонимности подтвердили эту информацию.

Но ведомство интересует не сам факт того, что в сети появились подозрительно похожие задания прямо за день до экзамена, а слова учителя. В исковом заявлении Рособрнадзор даже выделил вырванные из контекста фразы из постов Гущина, которые возмутили ведомство: "К сожалению, экзаменационные задания, попавшие ко мне вчера, оказались подлинными"; "Рособрнадзор правде не верит"; "И не надо нам врать"; "Утекло, значит, у них, а виноваты те, кто "месячник тишины" не соблюдает и посмел про проблемы ЕГЭ свое мнение высказать" и так далее. Теперь ведомство требует опровергнуть эти высказывания и удалить посты. Однако не совсем понятно, как можно опровергнуть или доказать, например, то, что "Рособрнадзор правде не верит".

В заявлении ведомство ссылается на ст. 152 Гражданского кодекса и утверждает, что "обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике". Поэтому Гущин оказался в достаточно сложном положении: не все высказывания, которые отметил Рособрнадзор, являются утверждениями о факте – в основном, это оповещение о том, что задания появились заранее и что школьники подтвердили совпадение. Весь судебный процесс мог бы закончиться намного быстрее, если бы Рособрнадзор предоставил суду набор тех заданий, на которые ссылается учитель: тогда можно было бы просто сопоставить, действительно ли между подлинными и "слитыми" заданиями было такое совпадение. Но ведомство отказывается это делать, потому что "бремя доказывания не должно перекладываться на истца".

– Это, разумеется, усложняет задачу, потому что тогда нужно доказывать опосредованно, не сравнивая два текста, – рассказывает Гущин. – Я взял работы школьников, которые выложены в интернете, и сравнил то, что было на экзамене у школьников, с теми заданиями, которые были опубликованы до экзамена. Эти материалы представлены в суд. Рособрнадзор отвечает, что они не знают, какие материалы я взял в интернете: да, там есть какой-то штрих-код и QR-код и даже номер, но, может, это не настоящие экзаменационные материалы. Есть еще один вариант доказать – использовать сами свидетельства школьников, свидетельства учителей, которые являются экспертами ЕГЭ, свидетельства репетиторов. Они тоже представлены в суд: их сотни. Но позиция Рособрнадзора точно такая же: мало ли кто что сказал, это же не доказательство. В общем, чиновники обставили все так, что доказательство вообще невозможно предъявить.

В суде Рособрнадзор занял позицию отказывать во всем: видеосъемка? – конечно, нет; выслушать свидетелей Гущина? – нет; предоставить экзаменационные задания? – мы ничего не должны доказывать. Зачастую такую позицию занимает и судья.

– При любой возможности отказать судья отказывает, – говорит Гущин. – Я спрашиваю, можно ли заявить ходатайство – она говорит "нет", я спрашиваю, можно ли задать вопрос – она говорит "нет". Не каждый раз, но, когда она может отказать, она отказывает. У меня пессимистический взгляд на то, как будет развиваться дело.

Но, несмотря на возражения Рособрнадзора, на этом судебном заседании все же выслушали свидетелей: со стороны Гущина пришли учителя, которые самостоятельно сравнили задания и попросили подтверждение у своих учеников.

Создатель портала "Наука для тебя" для подготовки к ЕГЭ по химии Сергей Широкопояс рассказал, что его ученица попросила его разобрать с ней задания по химии, которые могут появиться на экзамене. После экзаменов эти задания появились в банке открытых заданий Федерального института педагогических измерений, который и занимается разработкой экзаменационных заданий.

– В листке, который появился в интернете до экзамена, была задача на электролиз, которой раньше на экзаменах не было. После экзамена банк открытых заданий ФИПИ был пополнен новыми задачами, которых там раньше не было. Так как я плотно занимаюсь этим, я регулярно мониторю обновления в банке. И эти задачи практически слово в слово совпадали с теми, что были на том листке, который гулял по интернету. У меня есть подозрение, что где-то произошла утечка. Возможно, на стадии разработки заданий. Таких совпадений быть не может: в сборниках ФИПИ не было таких задач на электролиз.

Сложность этого судебного процесса еще и в том, что цель процесса – это не доказательство или опровержение утечки, а просто разбор слов Гущина, которые далеко не всегда связаны с утечкой. Поэтому, сколько бы свидетели ни рассказывали о том, что они сверяли "слитые" и реальные задания, какие бы разительные ни были совпадения, у судьи появляется вопрос о том, какое отношение это имеет к тем высказываниям Гущина, которые рассматривает суд.

– Суд работает с высказываниями, то есть с теми конкретными фразами, которые употребил Дмитрий, – поясняет адвокат Гущина Алексей Горшков. – Среди них были фразы об утечке, и их нужно изучить. Не знаю, почему суд не хочет этого делать. Иск и составлен таким образом, что выделены конкретные фразы, которые зачастую являются просто мнениями, никак не связанные с утечкой или Рособрнадзором. Эти иски о защите чести и достоинства так и работают: анализируются конкретные фразы.

О том, как в Федеральном институте педагогических измерений (подчинен Рособрнадзору) работают над созданием заданий для ЕГЭ, рассказала сотрудница ФИПИ Ольга Котова. Судя по ее рассказу, в Институте создан такой уровень информационной безопасности, что любые спецслужбы могли бы позавидовать. Работа над заданиями проходит в зоне ограниченного доступа, которая постоянно находится под видеонаблюдением; в эту зону нельзя проносить практически ничего (в том числе телефоны); попасть туда могут только сотрудники из утвержденного списка; ничего не передается по электронной почте или через интернет; архив со всеми бумажными материалами опечатывается после работы; в этой зоне создана закрытая локальная сеть, которая не соединена с интернетом. Тем не менее Котова не смогла подтвердить, что эта система гарантирует 100% защиту от несанкционированного доступа.

За последние несколько лет "доброе имя" Рособрнадзора уже не раз ставилось под сомнение. В 2013 году в сети появились якобы бланки с готовыми ответами на некоторые варианты тестовых заданий. Тогда премьер Дмитрий Медведев заявил, что результаты экзамена тех, кто выложил материалы в интернет, должны быть аннулированы. После этого был уволен глава Рособрнадзора Иван Муравьев. А в этом году проект "Диссернет" проанализировал экспертов ведомства и пришел к выводу, что "сотни экспертов Рособрнадзора участвуют в профанации процесса академической аттестации и фальсификациях научных исследований, до четверти экспертов (от числа проверенных на плагиат) являются авторами диссертаций, в которых обнаружен плагиат". Тем не менее Рособрнадзор решил судиться именно со школьным учителем из-за нескольких постов во "ВКонтакте".

Это было уже третье заседание, и практически на каждое Дмитрий должен приезжать из Петербурга, то есть отменять занятия, брать отпуск за свой счет. К тому же судиться – это не так дешево. На одни нотариально заверенные копии заданий из интернета Дмитрий потратил 30 тысяч рублей. Сейчас Дмитрию помогают деньгами неравнодушные к этому делу люди, но неизвестно, сколько еще заседаний ждет впереди. По словам Дмитрия, его не собираются увольнять из школы, но сама ситуация все равно не очень приятная.

– Ситуация совершенно нездоровая, когда все вокруг обсуждают происходящее: это и учителя города, и ученики. Каждый из них вынужден занять какую-то позицию. С одной стороны, голос разума говорит, что утечка была. С другой стороны, обычному человеку кажется, что если дело попало в суд, то честный суд вынесет справедливое решение. Всем кажется, что представители Рособрнадзора тоже честные хорошие люди, которые не должны врать, глядя в глаза. Но, к сожалению, жизнь оказывается иной. Для администрации школы это неприятная ситуация. Ни у кого не вызывает радости, что твой сотрудник отменил в пятницу уроки, потому что его вызвали в суд для дачи показаний. Это, безусловно, нехорошая ситуация, – сказал Дмитрий Гущин.