ЕГЭ опять "слит". Виновным назначили учителя, рассказавшего об утечке

31 мая в сети появилось сообщение о том, что случилась утечка заданий для единого государственного экзамена по математике. На следующий день после экзамена стало ясно, что задания на ЕГЭ частично совпали с тем, что появилось в сети за несколько дней до сдачи. Аналогичная ситуация произошла с экзаменом по химии: школьники подтверждают, что слитые задания частично совпали с реальными вариантами ЕГЭ. Теперь Рособрнадзор планирует подать в суд на учителя, который предал огласке эту историю.

Учитель математики из Санкт-Петербурга, победитель конкурса "Учитель года – 2007" Дмитрий Гущин за день до экзамена рассказал во ВКонтакте об утечке заданий для ЕГЭ по математике. В сеть попала вторая экзаменационная часть, за которую можно получить больше всего баллов. На следующий день эта информация подтвердилась: задания из слитого варианта действительно встречались на экзамене.

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2 июня Гущин попросил людей в сети ВКонтакте помочь Рособрнадзору и написать в комментариях к посту, какие вопросы из слитого варианта встречались в разных регионах. На эту просьбу ответили более 400 человек: в среднем у учеников совпадали по 4–6 заданий, цифры или детали формулировок могли отличаться, а само условие заданий оставалось тем же. Например, по словам Дмитрия Гущина, в слитом варианте учеников просили доказать, что угол между прямыми 90 градусов, а на экзамене – что прямые перпендикулярны. Часть заданий совпала дословно, часть с некоторыми отличиями.

– Надо понимать, что это уникальные задания, – говорит Гущин. – Даже если предположить, что все возможные задания по математике уже когда-то где-то встречались, по теории вероятности такая подборка не могла быть составлена случайно. Невозможно точно угадать, какие задания из многих тысяч всевозможных заданий достанутся завтра на экзамене. На мой взгляд, сейчас Рособрнадзору очень важно не заниматься ежедневным опровержением того, что материалы попали к школьникам, а всерьез задуматься о том, каким образом задания для разных часовых поясов могли оказаться в одном и том же списке, который попал в интернет.

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Радио Свобода поговорило с семью школьниками из разных регионов: все они подтвердили, что некоторые экзаменационные задания совпали с тем, что они нашли в сети. По просьбе школьников их имена изменены в тексте.

Дмитрий из Комсомольска-на-Амуре подтвердил Радио Свобода, что типы заданий на экзамене были схожи с теми, что оказались в "слитом" варианте, и отличались только цифрами, тогда как в официальных подготовительных вариантах некоторых задач не было вообще:

– Некоторые задания, которые были на экзамене, я раньше во время подготовки встречал всего пару раз. А некоторые вообще впервые увидел только на экзамене. Не могу сказать, что я прорешал все варианты, доступные для подготовки в банке заданий ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, отвечает за подготовку заданий ЕГЭ. –​ РС), но я прорешал точно не меньше 50 вариантов. И тем не менее, на экзамене мне попались задания, которые я раньше не встречал. Получается, что человек, который полгода готовился к экзамену, оказался меньше готов, чем тот, кто посмотрел варианты за день до экзамена.

Сергею из Владивостока на экзамене встретились пять заданий из слива, причем, по его словам, совпадение было колоссальным. Каждый номер задания соответствует определенной теме, к которой может относиться множество задач разных типов. Какой из них войдет в экзаменационный вариант – неизвестно, и это может оказаться редкая задача, которая почти не встречается в тренировочных базах. По словам Сергея, в этом году такая ситуация произошла с 17-й задачей, которая соответствует теме "Вклады и кредиты". На экзамене по этой теме попалась задача про дифференцированный платеж, но с некоторой дополнительной особенностью, которую не учли подавляющее большинство выпускников. А те, кто смог посмотреть задания заранее, были готовы к такому повороту. С этим столкнулись многие школьники в разных регионах: Мария из Ижевска рассказала Радио Свобода, что такие же экзаменационные задания не встречались ей ни в одном тестовом варианте, по которым готовятся школьники. А со слитыми заданиями у нее совпали условия задач.

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Аналогичная ситуация произошла и на ЕГЭ по химии. Юлия из Омска рассказала Радио Свобода, что после экзамена она узнала от другого школьника о сливе заданий и ответов к экзамену в телеграм-канале. Когда она зашла туда, то действительно нашла ответы на математику, химию и историю. По химии у Юлии полностью совпала вторая часть: и задания, и решения. По ее словам, "слив" был опубликован за сутки до экзамена.

Карина из Санкт-Петербурга также узнала про "слив" уже после экзамена: ей отправили ссылку на пост в группе "Поступашки" ВКонтакте, где за день до экзамена опубликовали варианты и ответы шести последних заданий по химии. У Карины с ними совпали практически все экзаменационные задачи. В частности, на экзамене было задание на электролиз – впервые за всю историю ЕГЭ. Карина не встречала это задание ни в одном тестовом варианте ФИПИ, а в "слитых" вариантах эта задача удивительным образом была предугадана. "Слитые" задания также полностью совпали в экзаменационных вариантах в Салехарде.

– В основном, химия – это предмет для поступления в медицинские вузы, – говорит Карина. – И там огромный конкурс на бюджет, поступает много людей с максимальными баллами за экзамен. Утечка позволила некоторым людям заранее подготовиться. А при поступлении в медицинский разница в несколько баллов решает многое.

Задания в группе "Поступашки" были опубликованы учеником томского лицея №8 Владиславом Талыневым, который тоже в этом году сдавал ЕГЭ по химии. На вопросы других участников беседы о том, где он взял эти документы, Владислав ответил в таких выражениях, цитирование которых запрещает Роскомнадзор. Позже Владислав оставил в комментариях номер своей банковской карты с предложением поблагодарить его.

Тем временем, Рособрнадзор отрицает утечку заданий перед экзаменом и планирует подать в суд на Гущина. По мнению главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, информация, озвученная учителем, могла быть провокацией.

– Рособрнадзор говорит, что "слива" не было, – объясняет Гущин, – потому что "слив" – это когда полностью опубликован экзаменационный вариант или когда задания совпадают с точностью до буквы. Они говорят, что все эти задания типовые и были опубликованы заранее в открытом банке. Это некоторое лукавство. Я не готов спорить о значении слова "слив". Я говорю о том, что накануне экзамена школьникам дали список из 30 заданий, значительная часть которых совпала с тем, что они встретили на экзамене. Часть заданий дословно, некоторые с незначительными, непринципиальными отличиями. Этих заданий не было в открытом банке. И конечно, школьник, который успел их решить заранее, обладал значительным преимуществом перед тем школьником, который увидел эти задания на экзамене впервые.

Гущин также предполагает, что все нити ведут в ФИПИ, так как формулировки опубликованных заданий стилистически и пунктуационно отличаются от тех, которые были в экзаменационных вариантах.

– Судя по тому, что формулировки некоторых опубликованных заданий совпали с экзаменационными дословно, а некоторые, совпадая по сути, незначительно отличались, можно сделать вывод, что в сеть попали варианты, который еще не прошли финальную правку. Это значит, что они утекли до момента тиражирования в Федеральном центре тестирования. Поэтому надо думать о том, как они хранятся в Федеральном институте педагогических измерений, как у них обеспечивается безопасность данных, в том числе компьютерная. Я думаю, что нити ведут туда.

После того как информация об утечках была предана огласке, в сети появилась петиция с предложением провести расследование этой ситуации и назначить резервный день для сдачи. В комментариях к постам про сливы даже появлялось предложение потребовать отмены результатов экзамена и назначить повторный экзамен. Дмитрий Гущин считает, что утечки заданий меняют отношение школьников к учебе в худшую сторону, снижая их мотивацию учиться.

Утечки дают им совершенно неверный ориентир. Они понимают, что не надо вкладываться в учебу

– Главная проблема даже не в том, что определенное количество школьников списало экзамен. Это безусловно плохо, когда недобросовестный ученик поступает в вуз, а тот, кто долгие годы к этому готовился, но получил на несколько баллов меньше, не поступает. Это большая личная трагедия и для детей, и для их родителей, и для учителей. Но еще большей проблемой является общий настрой учеников, которые сейчас еще учатся в школе. Утечки дают им совершенно неверный ориентир. Они понимают, что не надо вкладываться в учебу, потому что в конце победит не тот, кто много работал, а тот, кому удалось накануне экзамена найти задания и решить их с репетитором.