У синагоги в Питтсбурге, Пенсильвания, стрельба – есть жертвы

В Питтсбурге (штат Пенсильвания, северо-восток США), несколько часов продолжается полицейская операция у одной из городских синагог в связи со стрельбой.
Неизвестно, произошёл инцидент внутри синагоги или снаружи. По предварительным данным, распространённым некоторыми американскими СМИ, погибли несколько человек.
Ранее сообщалось о "многочисленных жертвах" среди населения, гражданам рекомендовано находиться в укрытии.
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