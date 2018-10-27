Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

У синагоги в Питтсбурге, Пенсильвания, стрельба – есть жертвы

Смотреть комментарии

В Питтсбурге (штат Пенсильвания, северо-восток США), несколько часов продолжается полицейская операция у одной из городских синагог в связи со стрельбой.

Неизвестно, произошёл инцидент внутри синагоги или снаружи. По предварительным данным, распространённым некоторыми американскими СМИ, погибли несколько человек.

Ранее сообщалось о "многочисленных жертвах" среди населения, гражданам рекомендовано находиться в укрытии.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG