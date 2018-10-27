У синагоги в Питтсбурге, Пенсильвания, стрельба – есть жертвы

В Питтсбурге (штат Пенсильвания, северо-восток США), несколько часов продолжается полицейская операция у одной из городских синагог в связи со стрельбой.

Неизвестно, произошёл инцидент внутри синагоги или снаружи. По предварительным данным, распространённым некоторыми американскими СМИ, погибли несколько человек.

Ранее сообщалось о "многочисленных жертвах" среди населения, гражданам рекомендовано находиться в укрытии.