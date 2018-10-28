Правый кандидат Болсонару - фаворит выборов президента Бразилии

В Бразилии в воскресенье проходит второй тур выборов президента. В нем соперничают Жаир Болсонару - правый кандидат, которого называют "тропическим Трампом" - и кандидат от левой Партии трудящихся Фернандо Аддад.

В первом туре, который прошел три недели назад, Болсонару набрал около 46 процентов голосов, значительно опередив Аддада. Он остается фаворитом выборов. По опросам, в последние дни отрыв Болсонару от Аддада сократился, но правый кандидат все равно опережает своего левого оппонента на 8-10 процентов.

Ряд видных общественных деятелей в последние дни призвали голосовать за Аддада, предупредив, что приход к власти Болсонару может стать угрозой для демократии.

63-летний Жаир Болсонару - бывший армейский капитан. Он выступает за резкое ограничение миграции, за свободное владение оружием, за сокращение налогов и социальных программ с целью стимулировать рост экономики. Он также известен заявлениями в защиту так называемых "традиционных ценностей", в которых его оппоненты видят элементы женоненавистничества и гомофобии. Болсонару не раз положительно высказывался об эпохе военной диктатуры, во время которой он служил в армии. Он обещает вернуть смертную казнь, преодолеть коррупцию и преступность, улучшить отношения с США.

Его соперника поддерживает популярный бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, которого не допустили до выборов - он в прошлом году был осужден по обвинению в коррупции и находится в заключении.