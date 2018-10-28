В ОБСЕ призвали РФ отменить штраф для The New Times и Альбац

Представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир призвал власти России отменить решение о штрафе в 22 миллиона рублей, который был наложен на журнал The News Times.

В распространенном в воскресенье зявлении представитель ОБСЕ назвал штраф "чрезвычайно высоким", а решение суда о его назначении - "беспрецедентным". По словам Дезира, это решение "вредит свободе СМИ" в России. Он выразил надежду, что к отмене штрафа приведет решение апелляционной инстанции.

Представитель ОБСЕ также вновь призвал российские власти пересмотреть законодательство о так называемых "иностранных агентах".

26 октября стало известно, что суд в Москве оштрафовал издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 250 тысяч рублей и на 30 тысяч рублей соответственно, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании.​

Как рассказала сама Евгения Альбац Радио Свобода, дело, по которому выписан многомиллионный штраф, долгое время находилось в прокуратуре, но было возвращено в суд, а затем рассмотрено буквально за несколько часов. Такую скорость судебного разбирательства Альбац связывает с интервью с Алексеем Навальным, которое вышло в ее программе на радиостанции "Эхо Москвы" в начале этой недели.

По словам Альбац, претензии властей связаны с тем, что фонд, через который изданию жертвовали деньги, был признан "иностранным агентом". "Больше всего нам помогал покойный Петр Офицеров (бизнесмен и соратник Навального – РС). Вот он, оказывается, тоже теперь иностранный агент"" - говорит Альбац.

Она отметила, что будет обжаловать постановление суда, но слабо верит в благополучный исход дела, поскольку считает его политическим заказом.