В Петербурге задержаны десятки участников акции в защиту политзаключенных

В Санкт-Петербурге задержаны десятки участников несогласованной акции в поддержку политзаключенных. Сайт ОВД-Инфо называет цифру в 40 задержанных.
Среди них были журналисты, в том числе корреспонденты "Росбалта" и "Дождя". По сообщению МБХ-медиа, журналистов впоследствии отпустили.
Люди собрались в центре Петербурга, чтобы поддержать обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие". Их обвиняют в экстремизме. Активисты считают дела сфабрикованными, некоторые из них заявляли о пытках.
Акция в Петербурге не была согласована властями. Ранее в Петербурге прошли одиночные пикеты, причем нескольких их участников тоже задержали.
В Москве также проходит несогласованная акция. Несколько десятков человек собрались у здания ФСБ на Лубянской площади. Сообщается об одном задержанном.
Пикеты в поддержку политзаключенных прошли также в Новосибирске и Ростове-на-Дону.
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