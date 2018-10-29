На Ольгу Шалину завели дело из-за акции на полицейской выставке

В отношении активистки Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на полицейской выставке в Москве, возбудили уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе "сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний". Об этом порталу "Медиазона" рассказала участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Она уточнила, что Шалину сегодня должны выписать из больницы, а завтра ее доставят на допрос. Ее интересы будет представлять адвокат Сергей Бадамшин.

25 октября активистка незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольга Шалина провела акцию против нарушения прав заключенных и насилия в колониях и тюрьмах. На выставке "Интерполитех" она залезла на автозак, раскидала листовки с критикой ФСИН, после чего порезала себе руки.

Ольга Шалина ранее провела около трех лет в колонии по статье о хулиганстве в составе группы лиц. Причиной преследования послужило нападение прокремлевских активистов на сторонников Эдуарда Лимонова в 2006 году. За него осудили самих активистов "Другой России", хотя те называли себя потерпевшими. Правозащитный центр "Мемориал" в 2012 году признал Шалину политзаключенной.