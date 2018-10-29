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Данные более 400 тысяч сотрудников Сбербанка попали в интернет

Здание Сбербанка в Москве

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Имена и адреса электронной почты более 420 тысч сотрудников Сбербанка попали в сеть. Причину утечки в банке не раскрывают, уточняя, что возможны "злонамеренные действия одного из сотрудников". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

База данных с именами и фамилиями сотрудников, а также их логинами для входа в операционную систему банка (в большинстве случаев они совпадают с адресами электронной почты) была выложена на специализированном форуме phreaker.pro несколько дней назад. Она доступна бесплатно. По ней также можно выяснить, в каком подразделении работает сотрудник. Подлинность базы изданию подтвердили два источника.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что утечка не несет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников, а также не угрожает "автоматизированным системам и клиентам".

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