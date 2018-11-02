"Лимон" за правду. Ольга Литвиненко – о "Миллиардере с горы"

Думаю, что сотрудники Transparency International правильно сделали, обратившись к либеральному сообществу с просьбой помочь собрать пресловутый "лимон за правду", то есть миллион рублей для выплаты самому богатому ректору учебного заведения в России. Почти миллиард долларов США – таковы, по оценке журнала Forbes, активы Владимира Литвиненко. Поясню, почему, по моему мнению, в Transparency International поступают верно, организовав сбор средств, но прежде все-таки напомню, о чем именно идет речь.

Правозащитная организация проиграла Литвиненко судебный иск о защите чести и достоинства после публикации расследования "Миллиардер с горы". В нем утверждалось, что ректор Горного университета владеет частью площадей в элитном жилом комплексе в Санкт-Петербурге, построенном на месте, выделенном учебному заведению для строительства научно-лабораторного комплекса и факультета повышения квалификации. Суд не стал оспаривать факты из расследования, но потребовал, чтобы Transparency International опровергла публикацию и выплатила компенсацию за упоминание текста "Миллиардер с горы" в голосовании за "главный коррупционный кейс" 2016 года.

То, что делают правозащитники, проводя независимые расследования и разоблачая бессовестные факты коррупции среди лиц из ближайшего окружения президента России, служит всеобщей пользе, борьбе с коррупционным режимом, восстановлению справедливости в нашей стране. Сотрудники Transparency International выполняют работу в интересах всех тех, кто борется с узурпаторами власти, – в конечном счете, в интересах всех граждан России. Поэтому правозащитники имеют основания рассчитывать на помощь общества.

Часть присвоенного за счет бюджетных ресурсов имущества мой отец, Владимир Литвиненко, оформлял на мою маму, Татьяну Литвиненко

Именно Transparency International является ярким примером того, что в России еще сохраняются возможности для независимой расследовательской деятельности и свободной журналистики. И я уверена, что в среде оппозиционных движений, активно выступающих за возвращение России в число демократических стран, найдутся люди, способные оказать финансовую поддержку тем, кто реально и бесстрашно занимается столь важным делом.

В Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга слушания проходили под председательством судьи Галины Быстровой. Были, на мой взгляд, зафиксированы совершенно неправосудные, заведомо ложные и даже не существующие в действительности вещи. Дело в том, что немалую часть присвоенного за счет бюджетных ресурсов имущества мой отец, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, оформлял на мою маму, Татьяну Литвиненко, чтобы скрыть таким образом свой интерес в деле завладения государственными активами в личных целях. Судья Быстрова отказалась рассматривать тот факт, что Татьяна Литвиненко является законной супругой Владимира Литвиненко, и на этом основании не стала принимать во внимание обстоятельство, благодаря которому он стал фактическим бенефициаром по сути государственных активов. Но стал опосредовано: через свою жену-домохозяйку, которая никогда в принципе нигде не работала, но вдруг получила активы на сотни миллионов рублей. Я предоставила в апелляционную инстанцию (городской суд Петербурга) свидетельство Литвиненко о браке, которое было приобщено к делу.

Считаю, что 18 октября ректор Литвиненко проиграл слушания в апелляционной инстанции практически по всем параметрам. Его требования о взыскании с ответчиков 65 миллионов рублей, которые определила своим решением судья Быстрова, были отклонены. Журналисты, на которых Быстрова также наложила штрафы, были вообще освобождены от каких-либо выплат ректору. Информацию из интернет-публикаций удалять теперь не требуется, граждане России могут без ограничений знакомиться с этим делом. Люди ведь должны знать своих "героев", обворовывающих их благодаря своей близости к власти, присваивающих буквально на глазах у всех государственные земли как на Васильевском острове, так и на Миллионной улице и в элитном поселке Солнечное.​

Остается злополучный миллион, который предстоит выплатить Transparency International.

Ольга Литвиненко – бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, политэмигрант

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