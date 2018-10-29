FT: Евросоюзу не удаётся обойти санкции США в отношении Ирана

Евросоюз пока не нашёл страну, которая смогла бы зарегистрировать специальную компанию для заключения сделок с Ираном в обход санкций США. Создание такой компании было частью плана ЕС для продолжения сотрудничества с Тегераном. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отмечают, что европейские правительства опасаются ограничительных мер со стороны Вашингтона в случае, если специальная компания будет создана на территории их стран.

Financial Times пишет, что Иран, несмотря на санкции США и задержки в реализации бизнеса с Европой, продолжит экспорт нефти в Китай и другие страны. Объемы экспорта могут сократиться с 2,8 миллионов баррелей в сутки до одного миллиона баррелей, однако Тегеран поддержит свои валютные доходы на достаточном уровне. Однако ранее сообщалось, что ведущие китайские государственные нефтяные компании Sinopec Group и CNPC не стали покупать нефть у Ирана из-за возможных нарушений санкций США.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Первые ограничения вступают в силу 4 ноября. Американские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций.

Договор о свёртывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.