ЕС согласует "бартерный" механизм обхода санкций против Ирана в ноябре

Новый механизм по обходу американских санкций в отношении Ирана Евросоюз планирует согласовать 4 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет о символическом шаге со стороны ЕС. Именно 4 ноября вступит в силу второй раунд ограничительных мер США, который запретит экспорт иранской нефти. Совершая "проиранский" жест, европейцы хотят продемонстрировать Тегерану серьезность своих намерений, рассказали собеседники агентства. По их словам, в реальности этот механизм начнет действовать не ранее следующего года.

Механизм будет функционировать в качестве неподконтрольной Вашингтону бартерной системы: иранская нефть будет поступать в Европу в обмен на товары и услуги, которые имеют аналогичную стоимость. Европейцам предстоит договориться о многих нюансах, в том числе о том, где будет физически базироваться "штаб" механизма.

Как сообщалось, США провели переговоры с системой межбанковской передачи информации SWIFT об отключении от нее Ирана. При этом ведущие китайские государственные нефтяные компании решили не покупать иранскую нефть из-за возможных нарушений санкций США, несмотря на неодобрительное отношение Пекина к санкционным мерам. Ранее некоторые крупные европейские компании решили пересмотреть свое присутствие в Иране из-за американских ограничений.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились в мае. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций. Россия и Китай поддержали ЕС в этом вопросе.